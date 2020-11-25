試營運才6天！中捷車廂「連接器軸心斷裂」　立委爆沒備品可換

記者賴文萱／台北報導

台中捷運綠線16日才剛試營運，沒想到21日就發生一組列車連結器軸心斷裂，22日已暫停試營運，並全面體檢列車。由於中捷是通過交通部履勘過後才得營運，今有立委在立法院交通委員會中質疑中捷「還沒有備品」，要求交通部應該重視問題。對此，交通部次長王國材表示，現在由台中市政府跟日本電聯車原廠川崎重工了解問題，強調將以安全至上徹底了解，讓大家安心搭乘。

▲交通部次長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

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立委何欣純在交委會質詢中表示，台中捷運大家期待了20年，結果竟然發生重大故障，交通部對於大眾運輸系統的審查跟履勘細節，應該要有SOP來保障安全，也應該協助地方政府解決問題。她更指出，中捷這次故障後竟然缺備品，這牽涉往後修復效率，要求應該重視備品管理系統，否則還會牽涉到安全問題。

立委陳素月也說，日商說因為沒有發生過這種狀況，所以連備品也沒想到要準備，交通部有沒有掌握問題出在哪？對此，王國材表示，目前看起來是車輛問題，兩列車拖拉的時候斷掉，但一般連接器週期是8年，不算一般的損耗品，這很奇怪。他說，到底是製造過程出問題，還是到台灣維護以後的問題，現在由台中市政府跟川崎重工來了解狀況。

王國材表示，如果品質製造有問題，這課題很大，會以安全至上去徹底了解一下到底問題發生在哪，才能讓大家安心搭乘。

▲中捷即日起全面檢測18輛列車連結器軸心，若一切順利預計30日復駛。（圖／台中市政府提供）

中捷綠線試營運第6天，因列車「車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂之重大故障，試營運暫停。台中市交通局及中捷表示將全面體檢列車，待廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運，但12月19日正式通車的決定暫不變。

中捷公司表示，各列車檢測作業完成後，川崎重工必須立即簽認個別檢測報告，若全車隊檢測及運轉測試皆正常，捷運綠線最快在11月30日後評估恢復試營運；若連結器牽引裝置軸心有瑕疵，將等備品到貨及更換進度，再決定恢復試營運時程。

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