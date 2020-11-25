影／「看到高嘉瑜的家嚇一跳！」　柯文哲：房間還是要整理

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，結果被踢爆財產申報名下有2筆建物、4筆土地，隨後她貼出自己的房間，只見衣服堆積如山，還有泛黃的枕頭，引發外界熱議。台北市長柯文哲25日直言，他與高嘉瑜還算是好朋友，看到對方家的照片嚇了一跳，「我覺得房間還是要整理一下。」

▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲25日出席明倫社宅招租記者會，被媒體詢問與他交情不錯的立委高嘉瑜近日受到外界熱議的話題，柯文哲說，他跟高嘉瑜還算是好朋友，「但我沒去過她家，看到她家嚇了一跳，應該叫她多多做家事⋯」

媒體追問，高嘉瑜被視為未來可能會參選台北市長的人選，柯文哲說，可是高嘉瑜還沒說要選。

至於外傳高嘉瑜近日風波是民進黨內鬥所致，身兼民眾黨主席的柯文哲會不會伸出援手？柯文哲回應，高嘉瑜本來就是孤鳥型人物，「但我覺得房間還是要整理一下，我看到嚇到！」

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