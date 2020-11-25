沒編列「結婚獎金」預算　柯文哲：只是計畫中的小小小小部分

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前拋出「結婚獎金」議題，但台北市政府主計處長鄭瑞成24日坦言，根本沒編列相關預算。對此，柯文哲表示，獎金只是整個計畫中的小小小小一部分，不是整個計畫。





▲柯文哲出席明倫社宅招租記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲25日出席出席明倫社宅招租記者會，被問到關於沒編列「結婚獎金」預算，他表示，他日前已透過「今晚，我想來點真心話」節目中說明，「獎金只是整個計畫中的小小小小一部分！」當時台北市副發言人、「學姊」黃瀞瑩也在節目中坦言，不可能為了2萬元獎金結婚生子，所以這只是整個配套中的一個小小獎勵而已，不是整個計畫。

柯文哲說，這是一個很實際的問題，現在有三分之一年輕男女不結婚，「這個太嚴重了！」家庭還是社會的最小單位，如果政府在個人之間沒有一個「家庭」當緩衝，要直接政府對個人，那整個社會會相當不好運作，「這個我們還是要回去處理！」

至於台北市政府24日公布最新觀光補助措施，結果被台北市議員許淑華痛批「超後部署」，柯文哲認為，他們還是有按數字來看，紓困必須要「精確紓困」，因為目前疫情趨緩，餐飲業大部分都回來了，真正受到傷害的是出租房間的旅館業，特別是過去做國外旅遊的，「所以我們整個設計是該補助的補助，而不是大撒幣！」

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