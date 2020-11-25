三井集團加碼投資！台中港OUTLET二期明年中開幕...串聯高美濕地

▲三井不動產集團董事長下町一朗日前拜會台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣三井不動產集團看好台中發展，持續加碼投資，繼東區LaLaport購物商城今年6月動工，三井台中港OUTLET PARK二期增建工程也已經取得建造執照，力拼2021下半年開幕，經濟發展局表示，到時OUTLET總店鋪數將從現有170家提升至220家，預估每年能吸引1000萬以上來客數、增加200個以上就業機會，帶動海線經濟發展。

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▲▼三井台中港OUTLET二期工程預計明年下半年開幕。

經發局表示，三井台中港OUTLET PARK一期2018年底開幕，第一年即締造50億元佳績，表現亮眼；三井集團肯定市府行政團隊效率，加上對台中發展有信心，促使加碼投資二期，市府隨即成立跨局處專案小組，協助通過環境差異分析、交通影響評估及都市計畫委員會審查等程序，日前已完成二期建照領照，專案小組將適時提供協助，希望二期早日完工開幕，讓海線地區經濟效益再翻倍。

經發局長張峯源說明，三井台中港OUTLET PARK二期預計2021年下半年開幕，串聯周邊高美濕地、梧棲觀光漁港、台中港區藝術中心、鰲峰山觀景台等重要景點，將有助帶動周邊投資、提升地方整體觀光動能，吸引更多遊客造訪海線。

經發局強調，市長盧秀燕上任後積極推動多項重大政策，為台中經濟注入活水，包括地方等了20年的水湳國際會展中心已於去年動工，歷經13年的大智路今年順利完工通車，另外，台中首座大型城市生態公園「水湳中央公園」也將於年底開幕，市府將持續努力，為投資環境打下良好基礎。

此外，「2020台中購物節」創下消費登錄累積金額破90億元紀錄，另台中市今年第三季「公司行號經濟指標」延續第二季成績，五項指標都拿下六都第一，加上經濟部投資台灣三大方案，台中市截至目前累計投資件數已達158件，投資金額約2057億元，顯示台中市不斷推進重大建設及活動，帶動消費人潮及就業人口移居台中。

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