皇家牛肉麵遭連環檢舉　葉元之轟：鬥臭別人無法洗白自己



▲葉元之替牛肉麵店發聲。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

「皇家傳承」牛肉麵店近日陷入爭議，遭匿名檢舉使用地下工廠調理包、油煙味過重。新北市議員葉元之24日晚間抨擊，皇家傳承遭追殺，綠營側翼鬥臭別人無法洗白自己。

葉元之在臉書替皇家傳承發聲，牛肉麵店接二連三被檢舉，新北市政府經發局在20日接到媒體電話，說有民眾向媒體投訴，皇家傳承牛肉麵的料理包工廠，沒有工廠登記。

葉元之說，市府23日到工廠進行聯合稽查，發現工廠土地、房屋、衛生設備都合法但確實沒有登記，業者可能疏忽會輔導補辦，但在更早之前，也有民眾檢舉皇家傳承牛肉麵店油煙味過重，不過，市府查無具體事證。

葉元之表示，若是皇家傳承老闆在一開始不要打臉行政院，不要拿出美牛萊克多巴胺零檢出的證明，或是不要否認曾傳加油訊息給行政院前發言人，那他還會遭受接二連三的檢舉嗎？

他批評，這超像民進黨側翼一貫的套路，用鬥臭別人來洗白自己，當權者要聽到人民的聲音才是重點吧？鬥臭別人是無法洗白自己的，人民眼睛是雪亮的。

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