環團要求蘇貞昌兌現「無煤承諾」　環保署：空氣品質已逐年好轉

▲環保署回應，全國各項空氣汙染指標均呈現改善濃度趨勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（22日）到環保署前抗議，要求行政院長蘇貞昌要兌現「無煤承諾」，環保署回應，統計至今年10月底止空氣品質監測狀況，全國各項空氣汙染指標均呈現改善濃度趨勢。其中AQI PM2.5紅色不良次數，由104年的997次下降至108年146次， 甚至109年截至10月底僅有14次。

環保署表示，與民間團體同樣重視減煤的推動，但更重視減排工作的執行與落實，因此，除督促經濟部要落實國家能源政策2025年電力業燃煤要減少至30%以下，於107年就與經濟部合作盤點國公營事業各項減汙減排措施，署長張子敬上任後，淘汰老舊大型柴油車達2萬餘輛，超過設定目標1萬2仟輛；改善鍋爐數量績效顯著，更於109年提升國公營事業改善監督追蹤層級，每季由環保署與經濟部共同主持檢討會議追蹤改善成果，繃緊神經，確實執行。

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環保署指出，在嚴格的督促與要求下，台中火力發電廠空氣汙染物排放量，已由105年之每年3萬7千餘公噸，降至108年1萬9千餘公噸，減量達50%，推估繼續執行各項減排措施，至114年減量可達78%。「興達電廠」於自105年至108年減量已達57%，逐步完成減煤增氣計畫及燃煤機組112年陸續除役後，推估至117年減排各更可達90%。

▲環團環保署前要求蘇貞昌兌現無煤承諾。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



環保署提到，另空氣品質原本較差的中南部地區亦呈現大幅改善情形，108年與109年1月至10月同一時間空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）雲嘉南空品區從 108年21.6 μg/m3降至109年18.3μg/m3，改善率達15.3％；高屏空品區從 108年17.1μg/m3降至109年14.6μg/m3，改善率達14.6％；顯示中南部地區 PM2.5空氣汙染也已獲得相當程度改善。

環保署強調，秋冬季節是中南部空氣品質較容易變差的時節，目前已能進行三天前預報作業，藉由各種媒體及環保署網站、「環境即時通」等發布預警狀況與時間，預先調度電廠實施減煤作業，同時提醒地方政府通報敏感族群防範及轄內大型汙染源預先降載減排，以維護民眾健康。目前比照108年作法，聯合各縣市執行應變聯合稽查作業，實施狀況良好，109年起，全國已開始實施「空氣汙染防制方案」4年計畫，兼顧PM2.5與臭氧改善，削減揮發性有機物及氮氧化物，更進一步改善空氣品質。