環團環保署前吹哨　公開蘇貞昌「無煤承諾」音檔要求兌現

▲環團怒批許多爭議環評案率然通過，張子敬應負起政治責任，下台負責。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

「秋鬥」遊行今（22 日）下午將展開，全台環團將到場響應，事先到環保署前吹哨，希望吹促怠職的環保署署長張子敬即刻下台，別再漠視空汙持續殘害中南部老弱兒童，更要求行政院長蘇貞昌兌換「無煤承諾」，否則應跟著一起下台。

環團現場播放行政院長蘇貞昌2年前回鍋參選新北市長，在政見發表會上和對手新北市長侯友宜交鋒時公開講述「無煤承諾」音檔，「我（蘇貞昌）這一輩子從30幾年前對環保的堅持態度，清清楚楚！不是你（侯友宜）從現在選舉，才開始喊。我對於生煤許可就是，有汙染，就不發，絕不發！不像你已經發了林口！未來如果林口電廠有汙染，你發的，准的生煤許可，我也一定給它停止！」

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▲▼環團到環保署前吹哨，要求蘇貞昌兌換無煤承諾。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃盼蘇揆信守承諾，終結林口超超臨界，儘速承諾無煤中火，以及一併超前部署林口和大林兩座超超臨界煤電廠的最速脫煤期程表。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英不滿，11月20日是三汙危害最霾的一天，當天傍晚5點，全台唯5測站的臭氧AQI紅害集中在高屏，環保署把高屏人的身體健康都陪葬了。雲林健康空氣行動聯盟代表林富源則怒指，過去幾天，濁水溪南北兩岸的彰雲嘉，才剛宛如一座大型毒氣室。11月17日晚上到18日上午，六輕（麥電）下風處的濁水溪出海口彰雲地區，更發生今年秋冬以來全台最驚悚PM2.5恐怖紫爆事件。

搶救大潭藻礁行動聯盟代表，台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，大潭藻礁、淡北道路開發案，和台灣史上最大徵收案「桃園航空城計畫」等爭議案，都是在開發單位、當地居民及公民團體陳述完畢後，閉門會議時，環評委員在沒有完全充分討論、釐清爭議的情況下率然通過，張子敬應負起政治責任，向全民道歉，並且下台負責。