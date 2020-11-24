不認拜登勝選！　川普推特反駁：GSA和查「史上最腐敗選舉」無關

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總務署（GSA）23日承認拜登為2020總統當選人，正式啟動政權交接程序；川普隨後在推特指出，為了國家利益會讓團隊做該做的事。此話被外界視為接受敗選事實，讓川普又再度推文表示，「總務署和民主黨進行初步合作，和追查美國史上最腐敗的選舉有什麼關係？」

川普在台灣時間24日中午推文表示，「總務署和民主黨進行初步合作，和追查美國史上最腐敗的選舉有什麼關係？」他強調，他的團隊正在全速前進，永遠不會承認假選票以及「Dominion投票系統」（Dominion Voting Systems）。

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

據CNN披露，美國總務署署長墨菲23日下午發出的一封信中，確認該機構已踏出正式承認現任總統川普敗選的第一步，政權交接程式可以正式開始，包括各相關機構的資料獲管道暢通，以及990萬美元的聯邦資金放行。

川普隨後在推特發文，感謝墨菲對國家的奉獻和忠誠，並稱不願看到她和其家人持續受到「騷擾和威脅」，為了國家的最大利益，「我指示墨菲和團隊著手開始進行協議工作，同時會告知自己的團隊做該做的事。」此話被外界解讀為川普承認敗選。

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