不認拜登勝選！　川普推特反駁：GSA和查「史上最腐敗選舉」無關

▲美國總統川普。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總務署(GSA)23日承認拜登為2020總統當選人,正式啟動政權交接程序;川普隨後在推特指出,為了國家利益會讓團隊做該做的事。此話被外界視為接受敗選事實,讓川普又再度推文表示,「總務署和民主黨進行初步合作,和追查美國史上最腐敗的選舉有什麼關係?」

川普在台灣時間24日中午推文表示,「總務署和民主黨進行初步合作,和追查美國史上最腐敗的選舉有什麼關係?」他強調,他的團隊正在全速前進,永遠不會承認假選票以及「Dominion投票系統」(Dominion Voting Systems)。

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”.