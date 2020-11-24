落敗川普人氣不減！66%川粉高喊「再戰2024」　近80%不認拜登勝選

▲儘管川普在美選中落馬，但他的支持者仍對他忠心耿耿，希望他2024年再出山參選。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

戰略制定公司Seven Letter在美選後進行了一份新民調發現，川普和副總統彭斯在共和黨2024年的總統候選人提名中呼聲很高，有66%支持共和黨的選民希望川普在4年後再次參選，而79%的投票給川普的人表示，他們認為由於舞弊，選舉被「偷走」了。

Our Seven Letter Insight survey found 79% of Trump voters said that they believe the election was “stolen” through “illegal voting and fraud” despite no evidence of such activity. https://t.co/XZPyuaUHZs pic.twitter.com/ZHcMD1gLtB — Seven Letter (@SevenLetter) November 23, 2020



據《每日郵報》報導，川普對於本屆選舉存在欺詐的「虛假說法」深獲其支持者的認同，因為62%的川普選民表示，他們不接受2020年的大選結果。約莫有63%的共和黨人希望總統入禀最高法院，並對選舉結果提出質疑，但有更多的共和黨黨員希望總統和平地將權力過渡給拜登政府。

川普和副總統彭斯在共和黨2024年的總統候選人提名中呼聲很高，彭斯的平均支持率最高，為48%，而川普的平均支援率則為46%。60%的川普選民承認，他們很有可能在2024年再次將選票投給川普，也有58%的選民認為，自己會把票投給彭斯。

Early 2024 GOP primary poll from @SevenLetter has @NikkiHaley among the top 5 contenders, performing especially well with independent voters.@SenatorTimScott a couple spots behind, similarly doing better with independents than Trump/GOP voters. #scpol https://t.co/mmu7d4wxrA pic.twitter.com/qnkTqbzJhv — Jamie Lovegrove (@jslovegrove) November 23, 2020

排在彭斯和川普之後的共和黨人是參議員克魯茲（Ted Cruz），其平均支持率為29%，之後是小唐納（Donald Trump Jr.）、前聯合國秘書長海麗（Nikki Haley）和參議員魯比奧（Marco Rubio）。

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