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拜登任命首位「女性、拉丁裔」內閣　衛報：向全球傳遞明確訊息

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▲▼美國民主黨籍總統當選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人拜登公布內閣名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統當選人拜登本周公布內閣名單，在國安與外交政策團隊中，任命史上首位女性、拉丁裔首長。《衛報》指出，其內閣選擇反映出對於強化多元性、在外交政策而非商業領域中挑選專業人士的承諾，並且傳遞明確訊息，「儘管大選爭議仍未結束，他也將於明年1月20日順利就職」。

▲美國前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）也將被拜登任命為首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前聯準會主席葉倫（Janet Yellen）也將成為美國史上首位女性財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將被拜登任命成為首位拉丁裔國土安全部部長。（圖／路透）

▲美國前國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將成為首位拉丁裔國土安全部部長。（圖／路透）

拜登任命前中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines）擔任首位女性國家情報總監；聯準會首位女性主席葉倫（Janet Yellen）成為第一位女性財政部長；前國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）任職首位拉丁裔國土安全部部長。

此外，拜登稍早也宣布，任命前副國務卿布林肯（Tony Blinken）擔任國務卿；前希拉蕊高級顧問蘇利文（Jake Sullivan）擔任國安顧問；前國務卿凱瑞（John Kerry）擔任氣候事務總統特使；前非洲事務副理國務卿托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任駐聯合國大使。

拜登表示，「這些人不僅充滿創新與想像力，而且經驗豐富，經歷危機的考驗。他們的外交成就無與倫比，也反映出我們無法以舊思維、一成不變的習慣或缺乏多元背景與觀點的方式，應對新時代深刻考驗」。外界認為，上述任命象徵著美國將回到歐巴馬時代的多邊主義。

▲▼資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登新任國務卿。（圖／路透）

▲美國資深外交官布林肯（Antony Blinken）可能成為拜登的新任國務卿，他也受到前總統歐巴馬大力讚揚。（圖／路透）

前總統歐巴馬出席回憶錄《應許之地》（A Promised Land）新書發表會時也談到此事，並大力讚揚布林肯「非常傑出，聰明和藹，而且是一名經驗熟練的外交官，在全世界都受到尊敬」，一定能夠完成偉大工作。他強調，新政府仍需要一段時間，才能恢復各國對於華府領導地位的信心，但自己對此非常有信心。

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