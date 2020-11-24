川普拼卸任前破冰金正恩！擬12月派副國務卿訪韓... 望重啟談話

▲川普在卸任前仍然關注朝鮮半島動態。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總務署稍早承認拜登為此次總統大選之當選人，並通知其團隊可以開始進行交接作業。眼看連任夢破碎，總統川普也沒閒著，除了忙著大打法律戰外，更派遣多名高官出訪各國。根據《韓聯社》引述消息人士報導，川普政府擬於12月派遣副國務卿、北韓政策特別代表斯蒂芬畢根（Stephen Biegun）出訪南韓等亞洲國家，希望藉此為陷入僵局的北韓與美國間的談判尋求破口。

根據《韓聯社》引述華盛頓消息人士報導，美國副國務卿畢根有望於12月出訪包含南韓在內的亞洲國家，屆時國務院北韓政策副代表黃之瀚（Alex Wong）也將隨行。外界分析，川普政府是有意趕在明年1月20日卸任前，破解與北韓之間的僵局，為兩國的談判尋找新的發展，但北韓對此做出回應的可能性不大。

▲美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）。（圖／路透）



此行將是畢根作為北韓政策特別代表最後一次訪韓，畢根自2018年8月被指派為北韓政策特別代表後，掌管美國與北韓的談判工作，並於2019年12月升任國務院副國務卿。畢根7月曾經出訪南韓，當時外界曾經好奇北韓與美國是否會藉此機會重啟對談，可惜最後仍未果。

據悉，川普政府不僅將此次出訪重點放在朝鮮半島局勢上，也持續關注北韓將於明年1月舉行的勞動黨全代會。除此之外，拜登政府上任後是否改變對北韓的態度與相關戰略也是焦點之一。

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