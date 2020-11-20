蔡其昌：新住民議題如果不做好　台灣不能成為進步國家

▲立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

為促進台灣新住民福祉，確立友善新住民政策方針，跨黨派立委20日於立法院成立「立法院台灣新住民權益發展促進聯盟」，與會的立法院副院長蔡其昌表示，一個進步的政府，一定要把新住民當成關鍵重要的一份子，「若新住民議題不做好，台灣不能成為進步國家」。

民進黨立委羅美玲20日上午於立法院舉辦「立法院台灣新住民權益發展促進聯盟」成立大會，推舉馬來西亞的華僑出身的羅美玲擔任會長，並邀請內政部長徐國勇、陸委會副主委邱垂正、僑委會副委員長徐佳青、移民署長邱豐光、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨婦女部主任許嘉恬等人出席。

▲民進黨立委羅美玲。（圖／記者李毓康攝）



羅美玲表示，防疫期間政府有許多政策步調比較快，感謝行政與立法共同合作，沒有忽略掉新住民權益，內政部與外交部也共同努力推出多語言防疫宣導，而防疫期間讓尚未入籍的新住民與外國朋友領取口罩更是大事，如何讓新住民不成為破口，是內政部、外交部、衛福部等部會共同努力的成果。

蔡其昌則說，很高興立法院能有這麼多跨黨派委員與行政部會首長、民進黨黨部同仁關心這項新住民議題，新住民議題是台灣非常重要的議題，早在他10年前擔任立委時，就在選區成立相關社團，但剛開始社會還未關注，直到今天成為了當下各政黨都要關心的議題。

蔡其昌指出，從過去前國民黨立委林麗蟬，到現在的民進黨立委羅美玲，只要有關新住民的議題，行政院長幾乎都照單全收，本屆會期從總統蔡英文到行政院長蘇貞昌都全力支持。

蔡其昌強調，一個進步的政府，一定要把新住民當成關鍵重要一份子，把新住民視為台灣最重要的力量，「這個議題不做好，台灣不能成為進步國家」。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



徐國勇表示，台灣最美麗的風景就是多元，內政部與移民署是新住民的服務機關，他也要求同仁要用自己人的心情服務新住民，因為這些人與新二代都是台灣人、都是台灣之子，台灣應該是大家安身立命的土地。

徐國勇也說，內政部是最幸福的部會，因為有很多活動都受到新住民的支持，很感謝有這些新住民朋友，讓內政部更有多元的色彩，內政部未來也會與羅美玲一起把相關工作做好，台灣是民主多元的社會，有新住民的加入將使台灣更美麗。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



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