2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

記者吳世龍／高雄報導

年關將近，高雄市鳳山第一公有市場近期傳出連環竊案。一名宋姓女攤商在社群平台憤怒發文，指稱一個月內兩度遭竊，甚至自嘲「難道（竊賊）有排班表嗎？」儘管這次失竊的僅是兩串價值400元的塑膠袋，但攤商對治安感到無奈。鳳山警方獲悉後不敢大意，主動聯繫被害人並在報案當天迅速將嫌犯查緝到案。

一名在鳳山第一公有市場擺攤的37歲宋姓女子，日前在社群網路上發洩不滿。她提到，上回遭竊後警方僅用3天就抓到人，沒想到下一個小偷隨即上門。宋女表示，1月20日凌晨4時許，她發現掛在攤位上的2串塑膠袋（價值約400元）消失不見，調閱市場監視器後，發現一名男子行跡鬼祟，趁無人之際將袋子偷走。

宋女在貼文中點名竊賊使用的車牌號碼「958-XXX」，並嚴厲警告：「全市場都是監視器，你以為你不會被發現嗎？管好你的手腳！」語氣中透出既無奈又心酸，甚至一度表示因為失竊物價值不高，連去報警都覺得不好意思。

鳳山分局鳳崗派出所獲悉此社群訊息後，於21日主動與宋女取得聯繫並完成報案程序。隨後，警方擴大調閱市場周邊及路口監視器，鎖定竊賊動向，於當晚間在鳳山區新強路的一處民宅內，成功查緝53歲的謝姓嫌疑人到案。謝嫌在偵訊後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。