社會 社會焦點 保障人權

2串塑膠袋也偷！攤商怒吼：有排班表嗎？　警調閱監視器逮慣竊

記者吳世龍／高雄報導

年關將近，高雄市鳳山第一公有市場近期傳出連環竊案。一名宋姓女攤商在社群平台憤怒發文，指稱一個月內兩度遭竊，甚至自嘲「難道（竊賊）有排班表嗎？」儘管這次失竊的僅是兩串價值400元的塑膠袋，但攤商對治安感到無奈。鳳山警方獲悉後不敢大意，主動聯繫被害人並在報案當天迅速將嫌犯查緝到案。

▲▼宋姓女攤商在社群平台發文，指一個月內兩度遭竊，還自嘲竊賊「難道有排班表嗎？」。警方獲悉後主動聯繫被害人並在報案當天將嫌犯查緝到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼宋姓女攤商在社群平台發文，指一個月內兩度遭竊，還自嘲竊賊「難道有排班表嗎？」。警方獲悉後主動聯繫被害人並在報案當天將謝嫌查緝到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

一名在鳳山第一公有市場擺攤的37歲宋姓女子，日前在社群網路上發洩不滿。她提到，上回遭竊後警方僅用3天就抓到人，沒想到下一個小偷隨即上門。宋女表示，1月20日凌晨4時許，她發現掛在攤位上的2串塑膠袋（價值約400元）消失不見，調閱市場監視器後，發現一名男子行跡鬼祟，趁無人之際將袋子偷走。

▲▼宋姓女攤商在社群平台發文，指一個月內兩度遭竊，還自嘲竊賊「難道有排班表嗎？」。警方獲悉後主動聯繫被害人並在報案當天將嫌犯查緝到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

宋女在貼文中點名竊賊使用的車牌號碼「958-XXX」，並嚴厲警告：「全市場都是監視器，你以為你不會被發現嗎？管好你的手腳！」語氣中透出既無奈又心酸，甚至一度表示因為失竊物價值不高，連去報警都覺得不好意思。

鳳山分局鳳崗派出所獲悉此社群訊息後，於21日主動與宋女取得聯繫並完成報案程序。隨後，警方擴大調閱市場周邊及路口監視器，鎖定竊賊動向，於當晚間在鳳山區新強路的一處民宅內，成功查緝53歲的謝姓嫌疑人到案。謝嫌在偵訊後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

01/21 全台詐欺最新數據

「暖暖包用完怎麼丟？」環保局解答　亂丟最高罰6000元

快訊／雙載機車疑闖紅燈猛撞小黃！三重騎士重傷　送醫搶救不治

少女控他脫褲想性侵！頻傳生活照還視訊　法院判衰男無罪還清白

才剛鋪好！高雄29歲男闖大學停車場燒胎　2罪移送這下慘了

休旅車被追尾！撞垮國民黨台中市黨部圍牆　3人受傷畫面曝

快訊／三立採訪車撞進彰化銀行！　「10人輕重傷」送醫搶救中

南投仁愛鄉小貨車「翻落山谷」！　2人受傷送醫

新竹餐飲店老闆涉販毒「羈押54天」　無罪定讞獲補償16萬2千元

三重車禍現場曝！雙載機車疑闖紅燈　猛撞小黃「車頭爛毀」2命危

油輪2船員「斷手斷腳」黑鷹直升機降落甲板　驚險救援畫面曝

快訊／移送畫面曝！聖石金業公關長海削千萬　1男3女上2車前往北檢

快訊／雙載機車疑闖紅燈猛撞小黃！三重騎士重傷　送醫搶救不治

搭捷運禁用行動電源　北捷推安全新規：起火依法究辦、求償

強勢過關！艾卡拉茲澳網晉16強　百場大滿貫勝率追平柏格傳奇

台北101彷彿呼喚他「你就該來爬我」　霍諾德：我不覺得有那麼難！

少女控他脫褲想性侵！頻傳生活照還視訊　法院判衰男無罪還清白

談戀愛一定要確定關係嗎？新北青年局「府中來電祭」邀青年練愛

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

肯定消防弟兄辛勞！　台南消友會第四辦事處頒發獎勵金勉勵第一線

才剛鋪好！高雄29歲男闖大學停車場燒胎　2罪移送這下慘了

買1200萬預售屋「以為可貸8成」　買房族上一課：最好備35%↑

【留氧氣給傷者】氣切急救50分鐘！ 勇消詹能傑不幸殉職

27歲女暈船險噴2萬　警一通電話戳破愛情泡泡

27歲女暈船險噴2萬　警一通電話戳破愛情泡泡

儘管反詐騙宣導遍及全台，但詐騙集團利用人心對感情的渴望，依然使用「遊戲點數證明誠意」的老牌套路。日前高雄岡山分局赤崁派出所便成功攔阻一起典型「假交友、真詐財」案件，一名年輕女子險些為了一睹未曾謀面的網友，付出新台幣2萬元的代價。警方強調，凡是要求以點數作為見面條件的，百分之百是詐騙。

主嫌入獄同夥繼續騙　資豐e點通削上億

主嫌入獄同夥繼續騙　資豐e點通削上億

曹雅雯恐怖狂粉違反保護令！2警不處理挨罰

曹雅雯恐怖狂粉違反保護令！2警不處理挨罰

農舍變地下兵工廠！南打破獲改槍集團

農舍變地下兵工廠！南打破獲改槍集團

男拒檢催油門狂逃　警逮人抄出咖啡毒包

男拒檢催油門狂逃　警逮人抄出咖啡毒包

鳳山竊案攤商失竊高雄警方連環竊盜市場治安

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

