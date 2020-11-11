稱民進黨政府腦袋很清楚　蔡其昌：台灣連押寶的實力都沒有

▲立法院副院長蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2020年美國總統大選由民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）勝選，國民黨質疑蔡政府「押錯寶」。對此，立法院副院長蔡其昌11日在廣播上表示，台灣連押寶實力都沒有，民進黨政府腦袋很清楚，看美國問題是看美國利益加美國全球布局，跟台灣沒什麼關係。他也強調，全世界沒有一個政府會押寶。

蔡其昌表示，「這個是比較沒有常識的問題」，對中華民國政府，哪怕國民黨執政，大家都很清楚，台灣不要說押寶，連押寶的實力都沒有，「我常常覺得大家都太誇大台灣能耐」。而民進黨政府腦袋很清楚，看美國問題是看美國利益加美國全球布局，跟台灣沒什麼關係。

蔡其昌指出，美國政府對抗中國，包括貿易戰等，通通都是美國利益，美國發現二、三十年來大力扶植的中共政權狼子野心，不會親美，且中國市場也不是美國人想像等，「美國人怕了」，所以基於利益考量，開始用貿易戰對中方出重手，而台灣的角色只是自然而然跟美國結盟，所以思維上，大家不要誇大中華民國、台灣的角色，「美國要不要調整是端看美國利益，不然為什麼美國30年來不調整？」

蔡其昌強調，台灣人喜歡川普、對川普有恩有義是必然的，這就是台灣的人情味、感情，但全世界沒有一個政府會押寶。對美國來講，就是美國利益、美國全球布局，沒有其他角度，誰當選美國總統還不一樣，差別只有手段跟方法不同，思維是一樣的，因為美國總統川普比較兇狠，拜登則是比較傳統政治人物，其講話論述，行為表達比較符合可預測的軌跡。

蔡其昌也指出，台灣人感受美國這段時間對台灣的友善與支持，所以對川普充滿情感投射，但政府在整體運作上仍必須理性思維，而在理性上很清楚知道美國思維就是整體利益考量，且台灣在底下扮演什麼角色最有利，這就是蔡英文政府自2016年開始一貫思維。