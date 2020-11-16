數位身分證爆個資疑慮　內政委員會凍結4億元預算

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

文／中央社記者陳俊華台北16日電

立法院內政委員會今天審查內政部預算案，其中朝野立委對於換發數位身分證的個資、資安有所疑慮，經協商後決議，原編列預算新台幣8億6796萬元，凍結4億元，專案報告後始得動支。

立法院內政委員會下午邀內政部長徐國勇列席，審查內政部及所屬預算案。其中，數位身分識別證（New eID）新一代國民身分證換發計畫，編列8億6796萬元，朝野立委分別提出凍結10%到50%的提案。

民進黨立委劉世芳說，數位身分證軟、硬體建設在招標及決標過程，有點不同聲音，數位身分證換發作業未來還牽涉護照、健保卡等，如果沒有按照資訊安全管理法會出現問題；立法院為了數位發展部及資安部分要提出7個法案修正，建議先凍結50%並提出專案報告，暫緩推動。

民進黨立委黃世杰表示，換發新身分證是要串連政府資料傳輸平台（T-Road），不是只做個人身分證明，結合數位應用是串連到政府所有資料庫，內政部雖說這只是一把鑰匙，資安在管控範圍內，顯然社會不這麼認為。

黃世杰說，未來組織改造後，資安業務會從行政院資安處提升到數位發展部；如果採用數位身分證希望能結合更多政府服務，這並不是內政部戶政司可以單獨管控，建議等未來國家數位發展相關組織及專法整合後，再來推動。

民進黨立委沈發惠表示，各黨派立委都有疑慮，建議這筆預算凍結先一半，一定要專案報告，經內政委員會同意後才能動支，數位身分證要換發不是戶政司長來說明就可以，社會有很多疑慮。

徐國勇表示，專案報告當然沒有問題，會隨時跟委員報告進度，這是要讓數位國家往前走，至於跟其他業務介接如果有問題，是國發會那邊主管，「內政部業務真的就是鑰匙」。預計明年1月開始試辦換發，如果資安有問題，也設有「賞金獵人」機制。

經協商後，內政委員會召委、國民黨立委鄭天財最後表示，數位身分識別證（New eID）新一代國民身分證換發計畫，原編列預算8億6796萬元，凍結4億元，專案報告後始得動支。