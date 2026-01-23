　
建中生控畢旅吃冷菜　校方：未來請學生當下立即反映

▲▼建中大門、建中校門、建中早餐店。（圖／記者許敏溶攝）

▲建中生墾丁畢旅「吃冷菜」，校方說，會請學生當下發現問題立即反映。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

建國中學舉辦畢業旅行，但在墾丁某餐廳用餐時，學生抱怨每道菜都是冷的，只有柳丁是溫，業者則喊冤是上菜太早、有時間差。建中今（23日）表示，可能因為學生人數多，所以部分菜色上菜時變涼，但校方也發現學生上傳資料是舊的，並非當天菜色，柳丁也不是熱的，未來會請學生立即反映，優先解決當下問題。

建中舉辦3天2夜的畢業旅行，日前安排高三學生在墾丁某家合菜餐廳用餐，但學生抱怨每道菜都是冷的，只有柳丁是溫的，學生氣到湧入Google評論刷一星負評。業者則喊冤表示，可能是上菜太早，有時間差問題，才造成誤會。目前雙方各執一詞。

建中學務主任楊玉玲今日接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，參加畢業旅行的學生高達700多人，因為人數很多，所以難免會有一些狀況，學生也會有一些主觀的感受，校方也將學生意見反映給餐廳，同時告知學生若飲食上有任何狀況，要現場馬上反映，這樣餐廳才能馬上更正，才能知道什麼問題。

不過，楊玉玲也坦言，學生上傳到網路上的照片，有些將舊資料上傳，不是當天晚上的菜色，校方了解後，發現柳丁不是溫的，可能是因為用常溫切才讓學生產生這樣的感覺。

至於未來是否還會跟該餐廳合作，楊玉玲說，因為明年畢旅地點是由學生投票，現在無法確定地點，所以現在無法預測明年的餐廳地點，但未來選擇時，還是會根據安全、衛生且能容納700多名的學生餐廳為主。

