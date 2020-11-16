刑事局挨批不敢辦丁怡銘　徐國勇：沒什麼不敢辦

▲徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘發生牛肉麵失言風波，刑事局未分案偵辦，被質疑不敢辦。對此，內政部長徐國勇16日表示，沒什麼不敢辦，尊重刑事局的獨立性和專業，他也不能干涉。

有民眾向內政部檢舉丁怡銘涉嫌發布假訊息。警政署刑事局表示，此案與假訊息「惡假害」的本質不同，警方目前並未分案偵辦。消息曝光後引發巨大反彈，很多人認為丁怡銘發布的假消息帶來社會輿論，店家的生意與名聲都受到影響，刑事局卻不偵辦，有雙重標準的嫌疑。

立法院內政委員會下午邀徐國勇列席，審查內政部所屬預算。徐國勇會前受訪表示，相關案件都依法交由刑事局處理，警察單位已受理，刑事局辦案有一定的獨立性與專業，他也不能干涉，根據刑事局的專業作出相關判斷，內政部尊重專業，如果大家有意見可再提出來，警察單位也會斟酌大家的意見。

對於外界質疑不敢辦丁怡銘，徐國勇說，「沒有什麼不敢辦」，警察和檢察官辦案都一樣，檢警調一體，處理案件都是依法辦理。因為徐國勇曾任行政院發言人，被問到什麼樣的人適合擔任新任發言人？徐國勇僅表示「這不是我的職責」。

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