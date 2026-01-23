南韓出動包機押解73名柬埔寨詐騙犯　今上午抵仁川國際機場

▲南韓出動包機，將73名詐騙犯從柬埔寨押解回韓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（23）日上午出動包機，將73名在柬埔寨從事大規模詐騙犯罪的韓籍嫌犯強制押解回國，創下單一事件最大規模的犯罪者移送紀錄。這些嫌犯涉及詐騙南韓民眾達869人、金額高達486億韓元（約新台幣10.7億元），其中還包括以AI深偽技術進行「愛情詐騙」的夫妻犯罪團。

根據韓媒《News1》報，由南韓政府成立「跨國犯罪特別應對工作小組」所主導的押解行動，涉及73名嫌犯（男性65名、女性8名）。搭乘KE969包機的73名嫌犯原訂23日上午9時10分抵達仁川國際機場第二航廈，但因出發延誤，實際在上午9時36分才落地。入境手續集中辦理，嫌犯直到抵達入境大廳才完整現身，過程耗時超過一小時。

當抵達南韓時，多數嫌犯戴口罩、頭戴帽子，身穿短袖、短褲及拖鞋，並以不同顏色外套遮掩，部分20至30歲男性嫌犯甚至低頭避開媒體鏡頭。南韓警察廳調查規劃官柳承烈表示，此次押解規模超越去年10月63人的紀錄，由駐柬埔寨「南韓專責小組」負責抓捕。

其中，15名愛情詐騙嫌犯是透過警方主導的國際合作行動抓捕，詐騙犯利用AI深偽技術製造虛擬身份，向104名南韓人詐取約120億韓元（約新台幣2.6億元）。姜某（33歲）、安某（30歲）等犯罪夫妻檔甚至接受眼、鼻整形手術以規避追緝，女性主要以男性為詐騙對象，男性則反向針對女性。

南韓法務部國際刑事科檢察官全聖桓透露，雖然嫌犯曾接受整形手術，但由於外貌仍維持相似性，加上柬埔寨警方持續監控，因此仍能順利抓獲。他補充，柬埔寨政府原以政治犯遣送為條件，試圖附帶夫妻詐騙團回國，但南韓方面持續協商，最終成功在無附加條件下遣返。

此次押解行動由南韓國家情報院、南韓法務部、南韓外交部與柬埔寨官方合作完成，嫌犯一抵達南韓後立刻執行逮捕令，由各相關單位接手調查。

南韓政府說明，此次大規模掃蕩行動，源於南韓派駐柬埔寨的專案小組、國家情報院與柬埔寨警方長時間密切合作。調查團隊經過長期追蹤，鎖定柬埔寨境內7座詐騙園區，並於去年12月分別在施亞努市逮捕51人、波別市15人，以及蒙多基里省26人。

