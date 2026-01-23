華航年終+激勵金拍板「老員工可領9.7個月」　2/6入帳

▲華航年終獎金和激勵金拍板。（資料圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

華航「史上最豪華年終獎金和激勵金」發放額度和規則拍板了，根據內部公告，華航年終定額獎金將發放12萬元、定額2個基數、激勵金4萬元，若年資超過10年、考績甲等，可望領9.7個月年終和獎金，考績優等且底薪不高的職務，獎金甚至可上看13到14個月。華航預計2月6日發放獎金和激勵金。

華航年終獎金和激勵金拍板了，根據華航內部公告2025年年終獎金及2026年激勵金發放額度與規則，年終獎金部分，定額獎金高達12萬元，定額基數獎金為2個基數；考績獎金部分，考績優等為5.26個基數、甲上4.96個基數、甲等4.66個基數、甲下4.36個基數；激勵金的額度則為4萬元。

根據華航公告，為利員工於農曆年前妥善規劃及運用資金，2025年年終獎金及2026年激勵金，預計於2026年2月6日發放。

華航員工透露，目前考績結果尚未公布，但若以年資超過10年以上且考績甲等的員工來說，獎金應該可領9.7個月，若是底薪較低的職務且考績達優等，獎金有可能上看14個月，需視個人薪資和考績不同而定。

華航企業工會表示，今年年終以去年為基礎，定額獎金比去年多1萬元，不同職種薪資不同，以機師來說，可能年終和獎金只有2個月或1個月，但基層地勤可能有7個月到8個月，華航資方預計在2月農曆年前發放。

華航則表示，感謝所有員工的努力與付出，以及企業工會的支持，2025年年終獎金依照團體協約與企業工會協商共識，已經董事會決議通過並公告全員。華航今年也將全力衝刺，期再創佳績。