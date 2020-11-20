NCC一致否決中天換照　49.7%網友投票質疑「政治干預」

▲中天換照前，NCC門口有約50名韓粉集結，百名警力在門口戒備、蒐證。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃君瀚／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）全體委員18日一致否決中天新聞台換照，《ETtoday新聞雲》推出即時網路調查，經過半天時間投票，共有1萬3820人覺得NCC此舉是「政治干預」，約佔了總票數的一半，另有9939名網友認同是「專業決定」、4024人「沒有意見」。

《ETtoday新聞雲》於11月18日下午3點20分至晚間11時59分舉行即時網路投票，題目為「NCC委員全數否決中天新聞換照，你認為這結果是？」一共回收2萬7783份問卷。

投票結果顯示，有1萬3820人、49.7%批評這是「政治干預」，支持中天新聞持續在52台播出；9939人、35.8%力挺NCC委員「專業決定」；4024人、14.5%回答「沒有意見」。

國家通訊傳播委員會18日審查中天新聞台換照案，會中以7比0全數通過，7名委員一致否決換照。對此，NCC主委陳耀祥出面說明不予換照原因，主要歸咎於違法紀錄嚴重，以及內控機制失靈，還有大股東蔡衍明介入新聞製播是事實。

NCC指，中天新聞台在執照效期內（103.12.12～109.12.11）共計違規25次，受警告處分2件，受罰鍰處分23件，核處金額共計1153萬元。受核處事由包含：違反事實查證12件、妨害公序良俗5件、妨害兒少身心健康4件、節目廣告不分2件、違反兒少法1件、營運不當1件。

中天電視公司於聲明中表示，NCC否決換照是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天，今年5月總統府遭駭密件指，要用王維菁和林麗雲「配合處理中天」，11月18日的今天，NCC已經達成府院高層交辦的政治任務，「從頭到尾裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」

中天強調，為新聞自由及中天新聞台全體員工的工作權，一定會提出後續的法律救濟程序，奮戰到底。