噴漆NCC只是第1步！男電話恐嚇對委員不利　「很可怕」預防性聲押

▲田姓男子打電話恐嚇要對NCC委員不利後，持噴漆破壞NCC旗幟遭逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

40歲田姓男子19日跑到交通部前廣場，對國家通訊傳播委員會（NCC）的旗幟噴漆破壞，警方當場將他壓制，發現他一早就已經因不滿中天電視換照遭拒，打電話恐嚇特定NCC委員，揚言對委員不利，台北地檢署檢察官洪敏超複訊後，以田男可能反覆實施，甚至實際著手加害他人等理由，在20日凌晨依妨害自由恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押。

NCC在18日對中天新聞台換照案，決議「不予換照」，田姓男子疑因此不滿，從19日一早就不斷打電話、傳訊息，向NCC表達抗議，甚至打電話到特定委員辦公室，要求委員出面說明解釋，否則將對委員不利，接到電話的委員同事察覺事態嚴重，感覺「很可怕」，報警處理。

沒想到，到了接近中午時分，田男直接帶著綠色噴漆到交通部，自行將部外的NCC旗幟降下後狂噴，還不斷傳訊揚言將有進一步行動，警方獲報趕到交通部將田男逮捕後，依侮辱公署罪現行犯身分將他逮捕，移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後，先諭令田男所涉妨害公務罪嫌部分請回，再以涉嫌恐嚇罪，當庭逮捕田男，並以有反覆實施之虞等理由，向法院聲請羈押。

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