列3問題批蘇貞昌心虛　孫大千：為什麼他可教訓陳耀祥？

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日審查中天新聞台換照申請案，7名委員意見一致通過「不予換照」，而行院長蘇貞昌隔日受訪時表示，「他們做的審查與決定，我們都尊重」。對此，前國民黨立委孫大千20日批評，「顯然就是一副心虛的樣子」，並列出3個蘇貞昌不敢回答的問題。

NCC不予中天新聞台換照消息公布後，引發熱議，國民黨痛批台灣新聞自由已死，並質疑蔡政府介入NCC審查。面對外界揣測，蘇貞昌19日表示，NCC是獨立機構，NCC的委員都是經過立法院投票、審查、同意的專家學者，他們做的審查與決定，我們都尊重。

對此，孫大千20日在臉書批評，一向口才便給的蘇貞昌，面對外界質疑時，竟然只能實問虛答，顯然就是一副心虛的樣子。接著，他列出3個蘇貞昌根本不敢回答的問題：第一，如果行政院真的完全尊重NCC的審查與決定，那麼上一次蘇貞昌為什麼可以把NCC主委陳耀祥叫去教訓一頓，並且改變委員會的決議呢？

第二，關於總統府密件外洩事件，相關單位所做的澄清完全都是打臉總統府當時的說法，那份媒體披露的文件真的是蘇貞昌口中的「不實的消息」嗎？

第三，兩位在密件當中被點名「會配合處理中天」的委員，在經過民進黨立法院多數暴力的通過提名後，看起來也完全按照劇本演出，執行關閉中天新聞的任務，這一切難道都是巧合嗎？

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