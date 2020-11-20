結婚送金鏟子！苗縣府編266萬提升人口　議員：不如送奶粉尿布　

▲苗縣府民政處編列266萬的「祝生好孕苗繪幸福」的計畫，日前在議會質詢時，遭到年輕輩議員輪番砲轟。（圖／翻攝曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

受少子化衝擊影響，苗栗縣政府民政處，特別編列266萬的「祝生好孕苗繪幸福」計畫，目的是在新人結婚時，送一把金鏟子和紅棗禮盒，民俗上代表著「緊產子」與「早生貴子」；但議員曾玟學與幾位年輕議員卻不認同，認為結婚時送金鏟子，還不如在登記出生時送實質的物品來的有用，此言論也引發其他議員高度關注。

根據縣府統計，苗栗縣出生人口數年年下滑，至今新生兒人數為例，造橋、獅潭及西湖鄉人數都各僅有個位數，泰安鄉及頭屋鄉更是掛零，民政處長彭基山說，5個鄉鎮只有幾位新生兒，顯示低生育率問題日益嚴重。因此，縣府民政處為推動幸福有感施政，鼓勵適婚男女結婚生子，推出「祝生好孕 苗繪幸福」金鏟子致贈計畫，只要夫妻一方設籍苗栗縣，並在縣內任一戶政事務所辦理結婚登記，贈送每對新人祝生好孕金鏟子以及花開富貴紅棗三寶禮盒1組。

為此，苗栗縣議員曾玟學在臉書上表示，這種象徵意義的祝福，如果說要拿來當提昇出生率的政策執行，未免也太離譜了，苗栗縣近3年出生數，從3千8百多人，一路下滑不到3千人，總編列預算也一路從5000萬、3300萬下降到今年的2640萬；但縣府為了想鼓勵生育，將省下來的預算想出了這個金鏟子計畫，實在很有問題。

議員陳品安、黎煥強也接連表示「結婚與生育非直接掛勾，並非所有人結婚都會想要生子，這樣錯誤的連結無法達成政策目的」、「不同宗教信仰習俗不同，有些人收到金鏟子可能不會有被祝福的感覺，如基督徒或伊斯蘭教徒等，無差別的發放又是一種浪費。」曾也強調，與其在結婚時送金鏟子，不如在登記出生時送實質的物品挹注，例如尿布、奶粉、手帕等。

不過，苗栗縣議員廖秀紅說，女兒生了一個以後就沒再生，自己留著一支金鏟子、結果女兒真的又生了，並點名曾玟學等年輕議員，「沒結婚的，將來結婚了，老婆沒生，會不會想試一試，一定會想的嘛！」

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