「苗栗國」議會提文件調閱被審查會封殺　民進黨議員：氣到發抖

▲由苗栗縣議員宋國鼎（左4）提案，多名議員連署的「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，19日遭主席裁定不通過。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會之前因議員要求調閱文件的權力所引發的爭議，由時代力量議員宋國鼎在內的多名議員於近日臨時會中連署提案，19日在二、三讀會中再度槓上國民黨籍議員，雙方人馬唇槍舌戰後，雖經大會表決，但最後在議長鍾東錦裁示下，照審查小組意見退回，提案不通過。

苗栗縣議會在2019年開議時，有部分議員不滿苗栗縣政府在議會定期會開議前，發公文告知議員以個人或服務處名義調閱文件，「欠難提供」，必須以機關對機關方式，透過議會發函給縣府調閱文件，為此引發議論；才會在2020年臨時會中，由議員宋國鼎提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，獲曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、無黨籍黎煥強、陳品安連署支持。

「苗栗縣議員文件調閱自治條例草案」於16日的議會第一審查會中，被審查會主席及多數議員認為提案內容字義不明確，沒有限制調閱數量、明訂調閱人身分，恐讓縣府窒礙難行，且依據大法官解釋、內政部函示，立法機關有調閱權，議員本身沒有調閱權，審查會沒有違反現行規定的必要，因此決議退回；審查會成員之一的無黨籍議員陳品安，提出保留大會發言權，19日二、三讀會討論中，贊成、反對雙方激烈爭論。

▲議員陳光軒痛批，連表決都不給表決，議會宛如帝制。（圖／翻攝自Facebook／陳光軒）

議長鍾東錦眼見雙方陣營爭論不休，直接敲槌裁示提案不通過，對此結果連署議員紛紛大為光火；民進黨籍議員陳光軒更表示「很久沒氣到發抖了！我們很遺憾國民黨的議員們無限制的扭曲解釋釋憲結果及函釋，指議員無權調閱資料，且該案已遭退回不得再討論」，議長更直接敲槌裁示強行結束議案討論，連審查會做出審查意見過程的瑕疵提出權宜問題也不被討論，苗栗縣議會宛如帝制，議員們完全失能！

議長鍾東錦會後受訪時表示，苗栗縣議會運行19屆，不會因為這條例有所不同，透過議會向縣府調閱資料，已要求議事組絕對不可以有任何刁難阻礙的行為，38席議員的力量定大於1位議員議員，但議會因文件調閱問題爭吵不休、氛圍不和諧對此感到遺憾。

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