「苗栗國」破27年紀錄！首刪605萬預算　曾玟學：繼續努力

▲苗栗縣議會27年來首度刪減預算。（圖／翻攝苗栗縣議會直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

苗栗縣政府因長年財政赤字，又不刪減預算引發各界討論，不過今年終於改變。苗栗縣議會17日進行明年度總預算審核，一共刪了約605萬元，苗栗縣議員曾玟學也在臉書感嘆，「歷史時刻！苗栗縣議會27年來首次刪除預算！」

曾玟學指出，本次刪除的項目有地政業務獎補助費200萬、衛生局增建停車場遮雨棚及停車管制設施300萬、縣府各局處中國與國外旅費25%約105萬元。總刪除預算約605萬元。

曾玟學說，除了成功刪除項目之外，也提出刪除金鏟子計畫266萬、刪除媒事中心宣傳費75萬、刪除退休公教人員協會的補助費60萬回歸社會處申請、刪除消防業務相關人事餐敘費用86萬、刪除工策會獎補助費950萬，以及議會後棟拆除改建計畫1100萬預算凍結，待專案報告後使得動支，但可惜本段所提之各項目未通過。

曾玟學強調，苗栗縣議會最為人詬病的一點，便是長久以來難以刪除預算，導致議員失去監督縣府的重要武器，在經過一屆又一屆、一年又一年，許多議員的共同努力下，今天第四次定期會的二三讀，在議長敲搥中，苗栗縣議會27年來首度刪除預算，邁向議會正常化的重要一步。

談到近年來在議會努力的過程，曾玟學坦言「雖然還是常常氣到快中風，但也的確感覺苗栗縣議會慢慢在進步」，從議員配合款落日、議會大會直播、議會小組直播、議事錄一週內產出電子檔、無議員書面質詢、通過石虎保育條例，接著到今天的預算刪除，當時進入議會的訴求幾乎都逐漸達成了。

曾玟學期盼，接下來還有一些議事規則和制度需完善，也希望本次的預算刪除不僅是想擺脫長年來的罵名做做樣子而已，期待一個更好、更正常的議會能逐步達成，真正的落實監督，我們繼續努力。

▼苗栗議員曾玟學。（資料照／記者屠惠剛攝）

