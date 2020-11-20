舉頭三尺有神明！苗栗男醉駕撞前車　逃200米被土地公「逮捕」

▲酒駕男開車追撞前方小客車後，竟加速逃離現場，不料才逃跑不到200公尺遠，又自撞土地公金爐，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名柯姓男子（59歲），19日中午酒過三巡後，開車在苑裡鎮1處路口時，追撞上前方正在等紅燈的小客車，柯男不但沒有停車查看，反而加速逃離現場；不料，就在飛奔不到200公尺處，不慎自撞路邊土地公的金爐，只好乖乖就逮，警方將依公共危險罪送辦。

警方表示，柯男19日中午與友人喝完酒後，獨自駕車行經苑裡鎮世界路與中正路口時，不慎追撞前方正在等待紅燈的白色小客車，但柯男第一時間竟沒有下車查看，反而是加速逃離現場；柯男疑似喝太茫，就在200公尺外一處轉彎處，不慎撞上土地公廟旁的金爐，車頭扭曲變形，柯男自己也受傷受困車內。

▲柯男肇逃後，不慎自撞路邊土地公金爐，也將金爐撞得都裂開了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局指出，接獲通報後立即派遣人員到場，先將白色小客車上的2人送醫治療，接著再把散發濃濃酒味的柯男也送醫救治，所幸2車3人皆無大礙。經警方施以酒測後，酒精濃度高達0.7，也將肇事的柯男以公共危險罪送辦；而柯男肇逃又撞到土地公就逮，民眾也直呼：真是舉頭三尺有神明啊！

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