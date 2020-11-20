　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舉頭三尺有神明！苗栗男醉駕撞前車　逃200米被土地公「逮捕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲酒駕男開車追撞前方小客車後，竟加速逃離現場，不料才逃跑不到200公尺遠，又自撞土地公金爐，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲酒駕男開車追撞前方小客車後，竟加速逃離現場，不料才逃跑不到200公尺遠，又自撞土地公金爐，乖乖就逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名柯姓男子（59歲），19日中午酒過三巡後，開車在苑裡鎮1處路口時，追撞上前方正在等紅燈的小客車，柯男不但沒有停車查看，反而加速逃離現場；不料，就在飛奔不到200公尺處，不慎自撞路邊土地公的金爐，只好乖乖就逮，警方將依公共危險罪送辦。

警方表示，柯男19日中午與友人喝完酒後，獨自駕車行經苑裡鎮世界路與中正路口時，不慎追撞前方正在等待紅燈的白色小客車，但柯男第一時間竟沒有下車查看，反而是加速逃離現場；柯男疑似喝太茫，就在200公尺外一處轉彎處，不慎撞上土地公廟旁的金爐，車頭扭曲變形，柯男自己也受傷受困車內。

▲柯男肇逃後，自撞路邊土地公金爐，也將金爐撞得都裂開了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲柯男肇逃後，不慎自撞路邊土地公金爐，也將金爐撞得都裂開了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局指出，接獲通報後立即派遣人員到場，先將白色小客車上的2人送醫治療，接著再把散發濃濃酒味的柯男也送醫救治，所幸2車3人皆無大礙。經警方施以酒測後，酒精濃度高達0.7，也將肇事的柯男以公共危險罪送辦；而柯男肇逃又撞到土地公就逮，民眾也直呼：真是舉頭三尺有神明啊！

・5層設計的超大收納空間

►小貨車闖紅燈遭轎車攔腰撞翻　酒瓶碎一地女駕駛送醫　

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

永豐金「槓桿投資」上海大樓判8年半　何壽川乾坤大挪移手法曝

蘇震清控證人錄音遭變造　檢：早知會被潑髒水…缺預算換設備

週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

2小時火速抓捕宜蘭恐怖怪叔叔　羅東警維安校園...2罪送辦嚴懲

洗錢20億現賺2千萬！特警強攻逮23人　3「水房」斷電毀資料仍敗

「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

準備越界幫油料補給　陸籍船載100噸油料遭我方攔截

「叩叩」變「碰碰」...義交清空路口動怒「浩克上身」富豪車門凹

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

上傳前女友裸照到班群　40名同學全看光

美甲正妹畢羊縱走落隊亡　父母淚崩

強拖進公廁　軍人壓頭硬來還錄影

快訊／鄰聞濃烈屍臭！梧棲獨居男猝死6天

外送5萬爽棄單　他辯：帳號被盜

快訊／丘沁偉要告了！3分鐘錄音檔曝光

即／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內

少女失聯4天…男網友認「發生關係」！爸媽喊告

更多熱門

相關新聞

竹縣公布十大虎口　竹科上下班路佔6條

竹縣公布十大虎口　竹科上下班路佔6條

根據新竹縣政府警察局交通警察隊分析，新竹縣109年發生交通事故總計為1萬7千多件，其中死亡車禍佔42件、受傷車禍則有8千多3件，9千餘件為車損，交通隊根據資料，分析出新竹縣內十大「虎口」。

工程師酒駕自撞　他：只吃燒酒雞

工程師酒駕自撞　他：只吃燒酒雞

防制大型車善警執行交通大執法

防制大型車善警執行交通大執法

333旅酒駕防制　內埔警深入營區宣導

333旅酒駕防制　內埔警深入營區宣導

欠上億跑路22年宣告死亡　酒駕被攔「秒復活」

欠上億跑路22年宣告死亡　酒駕被攔「秒復活」

關鍵字：

酒駕肇逃撞金爐

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面