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「阿斌哥」結合企業攜手捐百萬　連4年嘉惠苗栗近千名學子

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▲苗栗縣副議長李文彬（右3），和艾姆勒車電公司董事長林啟聖（前左4），共同捐贈100萬元給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表接受。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣副議長李文彬（右3），和艾姆勒車電公司董事長林啟聖（前左4），共同捐贈100萬元給苗栗縣政府，由縣長徐耀昌代表接受。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為幫助苗栗縣清寒學子，苗栗縣議會副議長李文斌設立的阿斌哥大愛協會訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」以照顧就讀苗栗縣國民中小學清寒學生，減輕他們在教育費上的負擔，從2016年開始與艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會，攜手捐贈苗縣府100萬元，2019年是第4年，已超過千人次弱勢學生受惠。

阿斌哥大愛協會榮譽理事長李文斌表示，協會2009年創會11年來，捐贈全縣無力安葬者的喪葬費已超過7000萬元，感謝捐助企業及社會善心人士及志工，有錢出錢、有力出力，未來會繼續行善，關懷社會邊緣人及弱勢團體。

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▲會中也頒發獎助學金給維真國中及後龍國小2名學生代表，鼓勵他們不畏逆境仍在校表現優異力爭上游。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲會中也頒發獎助學金給維真國中及後龍國小2名學生代表，鼓勵他們不畏逆境仍在校表現優異力爭上游。（圖／記者黃孟珍翻攝）

艾姆勒車電公司董事長林啟聖表示，企業除了獲利外，行有餘力「善盡社會責任」是應該的，他感佩協會志工們行善佈施親力親為、並付出最真摯的關懷，將成立慈善基金會跟進，目前計畫承租縣內閒置校舍籌辦孤兒院，照顧低收入戶、失依幼兒，盼能在近年內實現。

縣長徐耀昌指出，感謝協會及企業界捐資興學，希望這筆助學金能減輕清寒家庭教育費負擔，並鼓勵學子專心向學，同時期盼能藉此拋磚引玉，喚起社會大眾對弱勢學生的關注，注入更多愛的暖流。

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關鍵字：苗栗縣議會,李文斌,捐百萬

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