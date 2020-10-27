也是紀錄！2度落選又當選　苗縣7連霸議員胡忠勇開心宣誓就職　

▲現年78歲的議員胡忠勇（右），在苗栗地方法院民事庭庭長宋國鎮監誓下，宣誓就職。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣第1選區議員許津溶（原名許櫻萍），連續2屆因樁腳涉賄被判當選無效確定，缺額都由同選區78歲的胡忠勇遞補；27日上午由苗栗地方法院民事庭庭長宋國鎮監誓下宣誓就職，現場更有親友獻花祝賀，開心邁向7連霸的議員之路。

民進黨籍議員許津溶，在第18屆選舉時當選議員，即因樁腳涉賄買票，經落選對手胡忠勇提出當選無效之訴，判決定讞遭解職，第19屆捲土重來，卻高票落選，2019年11月因同選區國民黨議員謝文禓賄選當選無效確定，才又遞補上席次。

而第19屆第一選區議員謝文禓及張志宇，2人皆因涉賄而被判當選無效定讞，其位由許津溶和徐筱菁遞補上任；才剛遞補上任不到1年的許津溶，又因涉嫌透過楊姓樁腳，在議員選舉投票日前，以每票新台幣1000元代價，向2名大樓管理員買票，經台中高分院判決當選無效確定。

許遭判當選無效後，最後為落選3的胡忠勇順利遞補，78歲的胡忠勇就任後將是苗栗縣議會最年長的資深議員。胡忠勇40歲當選苗栗市農會會員代表，從此踏入政治圈，歷經2屆市民代表、6屆縣議員，民代生涯已逾30年，曾獲內政部全國資深績優民選地方公職人員表揚，此次遞補也完成他縣議員7連霸。

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