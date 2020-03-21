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議會質詢爆出「確診者行蹤」！苗栗縣議員質疑「防疫出現破口」

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▲▼徐永煌。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲徐永煌在議會質詢時爆出確診者行蹤。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情不斷傳出，台灣至今已有153例確診案例。依據現行規定，無論是任何人，只要透露確診患者的蹤跡，就會違反法規，可能被依法開罰，不過，有名苗栗縣議員在議會質詢時，居然直接爆料確診患者的行蹤，讓議會的眾人紛紛看傻眼。

苗栗縣日前召開臨時議會，研討衛生、環保、藝文相關議題。由於苗栗出現1例新冠肺炎案例，該例屬於境外移入，議員徐永煌在會議上質疑，明明說防疫要滴水不漏，卻有相當大的破口，這起案例出現後，附近鄰居都已經知道，連在哪家醫院就診都有人說出來，但中央18日才公布個案。

▲▼徐永煌。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲徐永煌質疑，苗栗縣府是否知情，但不敢說。（圖／翻攝《東森新聞》）

徐永煌砲轟，直到19日，才有消毒部對進行消毒，空窗期相當長，「大家都知道，只有縣府不知道，還是說你們也不敢講。」此外，他更在會議上爆出該名案例的行蹤，讓與會議員全部驚呆，但他的炮火仍相當猛烈，「我跟你講，早晚這個社區、這個疫情爆發是早晚的事情啦。」

對此，苗栗縣衛生局則回應，政府並非徐議員所說的「不敢講」，而是案例不適合公佈，儘管議員有言論免責權，但依照傳染病防治法來看，公布行蹤有點不適合，將會依照程序，移請警方調查。

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