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美韓軍演明年3月實施！拜登「北韓政策」受矚目...嚴防金正恩射彈

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▲▼美韓同盟,韓美同盟,駐韓美軍,京畿道龍仁市。（圖／路透社）

▲下屆美韓聯合軍演預計於明年3月展開，屆時拜登已就任美國總統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國預計於明年3月舉行「美韓聯合軍演」，屆時將為1月拜登就任美國總統後的首場軍演，外界除觀望北韓（朝鮮）是否於該段期間進行核武或飛彈試射，還欲藉由軍演規模，一窺拜登政府的外交軍事佈局策略；此外南韓總統文在寅任期僅剩1年半，是否能在任內完成從駐韓美軍司令手中收歸戰時指揮權，仍是該場軍演後需緊密關注的議題。

根據《韓聯社》報導，外界分析，拜登若於明年1月就職美國總統，3月將會如期舉行美韓軍演，不過南韓與美國當局須嚴加防範北韓從中作梗、發起各種軍事挑釁的可能性，否則韓半島（朝鮮半島）又會陷入過去軍事挑釁、加強制裁北韓力道的惡性循環。

▲▼美國民主黨勝選人拜登與南韓總統文在寅首度展開熱線。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登就任美國總統後不久，預計將展開美韓聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，預計明年3至4月實施的美韓軍演，將會採取電腦兵推的「聯合指揮所訓練」，取代2019年第2次川金會前實施的「關鍵決斷」（Key Resolve），雖然仍有新冠肺炎（COVID-19）疫情趨勢等未知變數，但為保證區域安全與均衡勢力，美韓兩國當局勢必會完成計劃上的軍演項目。

韓東大學國際地域學教授朴元坤（박원곤）於15日分析，「從北韓的立場來看，美韓聯合軍演無非是用來壓迫美方的最佳武器，因此不排除於該段期間試射洲際彈道飛彈，以求完成『火星15型』的實戰佈署。」

不過也有人認為，北韓應該仍會持續停止試射洲際彈道飛彈等戰略型武器，除了可能擔憂拜登上台後重返過去歐巴馬的「戰略忍耐」，更擔心恐怕還得面臨聯合國安理會更強力道的制裁措施，使經濟一蹶不振。

前聯合國祕書長的潘基文近期在學術演講中表示，由於目前尚未得知北韓試射武器的可能性，因此當局應該採取事先預防，向北韓傳遞訊息，阻止挑釁事態發生，而調整軍演規模，可成為與北韓談判的籌碼之一。

▲▼北韓當局曾在寄給川普的信函中，提起對美韓軍演的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓當局曾在寄給川普的信函中，提起對美韓軍演的不滿。（圖／達志影像／美聯社）

川普在競選總統時，曾在電視辯論表示，2018年與北韓最高領導人金正恩展開各種協商後，北韓2年多內未再試射核武等戰略型武器，而這與川普政府調整美韓軍演規模為「低調」（Low Key）模式有關，以此方法不去刺激北韓的敏感神經。

另外，原訂今年8月美韓軍演時實行完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估，謀求能在文在寅任期結束前從美軍收回暫時指揮權，卻受到疫情影響，美軍縮減參與軍演人數，因此南韓軍方預計於明年3月軍演時提出實施能力評估。

不過，美國當局仍舊認為南韓軍未完成歸還戰時指揮權以前的各種準備工作，亦即南韓軍方尚未具備獨自抵禦北韓侵略的能力！朴元坤分析，「在美國軍事政策中，非常尊重駐守當地司令的意見。由於羅伯特•艾布蘭（Robert B. Abrams）不斷表示歸還戰時指揮權仍不是時候，因此我國（南韓）政府的預期目標恐怕跳票。」

►拜登與文在寅首熱線！確認穩固「韓美同盟」：盼解決北韓核武問題
►美韓軍演結束！規模「縮減」省去夜間訓練　FOC評估只能明年再來

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