只差1.4萬票！　美搖擺州喬治亞州展開手動驗票

▲喬治亞州開始手動重新計票。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國大選喬治亞州因總統川普、民主黨候選人拜登的票數差距太近，2人只差1.4萬票，當地時間13日上午9時啟動重新計票程序，計票人員必須要在下18日午夜前完成清點，「手動計算」超過500萬張選票，這也是該州有史以來第一次的手動重驗總統選票。

▲波多黎各聖胡安的羅伯托·克萊門特體育館（Coliseo Roberto Clemente）內，手動驗票正在進行中。（圖／路透）



科布郡（Cobb County）選務主任埃弗勒（Janine Eveler）表示，不排除新增工人來幫忙繁重的驗票工作，「我們不得不對此進行評估。我們不想為了趕時間求快，而是要求一個非常有條理的過程。這就是為什麼我必須花這麼多時間向人們解釋的原因，因為我們過去從來沒這樣做過（重新驗票）。」

拜登是自1992年後，第一位民主黨候選人在喬治亞州拿下選舉人票，給予共和黨的傳統票倉巨大的打擊。川普在推特上批評，「整個選舉過程非常不公平，幾乎毫無意義，每個人都知道我贏了。」

▲波多黎各聖胡安的羅伯托·克萊門特體育館（Coliseo Roberto Clemente）內，手動驗票正在進行中。（圖／路透）



然而重新驗票也將為地方財政帶來額外支出，儘管整個喬治亞州重新驗票成本尚不清楚，但單單迪卡爾布郡（DeKalb County）的費用就要18萬美元，且聯邦還不會幫忙承擔費用。

另一方面，拜登競選副總顧問摩爾（Patrick Moore）對於結果毫不擔心，「這樣的過程（驗票）只會強調最終結果的正當性，對於投票總數影響是很小的。我們有信心，這次重驗後的結果仍不會改變，那就是拜登將成為美國下一任總統。」

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