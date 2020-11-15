梅蘭妮雅「天天在倒數」！搬進白宮前就在打算　離婚時間點曝光

▲外傳梅蘭妮雅正在準備跟川普離婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

川普仍在敗選的泥沼中做最後的困鬥，他身邊的人似乎也都在為自己的未來做打算，其中最受人矚目的就是現任美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania）的動向。外界指出，梅蘭妮雅正在策畫與川普離婚，結束15年的婚姻關係，而時間點被預測應該會落在明年1月20日拜登宣布就職之後，更有知情人士指出，「梅蘭妮雅一直在倒數川普離開白宮的每一分鐘」。

美國大選過後，除了勝敗選的新聞，第一夫人梅蘭妮雅要準備離婚的消息也傳得沸沸揚揚。根據外媒報導，有官員指出就算川普對大選結果不接受，他仍必須在2021年1月20日之前離開白宮，屆時拜登將宣誓就任成為新一屆美國總統，而他也有可能會面臨被強行罷免；除了這件事之外，梅蘭妮雅跟他們的兒子巴倫（Barron）也將成為另外一個問題。

川普的前政治助手紐曼（Omarosa Manigault Newman）近日表示，川普跟梅蘭妮雅的15年婚姻即將結束，她還說「梅蘭妮雅一直在倒數川普離開白宮的每一分鐘，川普離開辦公室之後她才能離婚」。消息一出，立即引起外界關注，同時他們的婚前協議跟離婚財產怎麼分配也成為討論話題之一。

▲梅蘭妮雅在搬進白宮前重新跟川普簽訂協議。（圖／路透）

《Town＆Country》雜誌就此問題指出，一般來說有錢人在結婚前都會有一份婚前協議，如果梅蘭妮雅離婚，則協議裡列出有她的名字的東西，都將會是屬於她的。Berkman Bottger Newman & Rodd合夥人賈桂琳（Jacqueline Newman）則稱，若是兩人離婚，梅蘭妮雅應該會是巴倫的主要監護人，而她若是在2017年在丈夫上任時有簽訂新的協議，那她的將會得到更不錯的財產。

《華盛頓郵報》記者瑪麗（Mary Jordan）在今年早前發行的新書「她的交易藝術：梅蘭妮雅‧川普不為人知的故事（The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump）」，書中提到當川普2017年搬入白宮時，梅蘭妮雅稱不想打擾兒子的學習因此延遲搬家，但其實還有另外一個原因，2016年時梅蘭妮雅曾經利用川普不忠的行為，保障了自己跟巴倫在未來擁有更多的金錢支援。

瑪麗寫道，梅蘭妮雅在這場談判中希望能獲得書面聲明，當涉及金錢和遺產時，巴倫將獲得與川普其他3名子女一樣的份額；親川普相關人士表示，梅蘭妮雅最終與川普達成一項新的、能夠顯著改善財務的協議後，才於2017年6月住進白宮。