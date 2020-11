梅蘭妮雅「天天在倒數」！搬進白宮前就在打算　離婚時間點曝光

▲外傳梅蘭妮雅正在準備跟川普離婚。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

川普仍在敗選的泥沼中做最後的困鬥,他身邊的人似乎也都在為自己的未來做打算,其中最受人矚目的就是現任美國第一夫人梅蘭妮雅(Melania)的動向。外界指出,梅蘭妮雅正在策畫與川普離婚,結束15年的婚姻關係,而時間點被預測應該會落在明年1月20日拜登宣布就職之後,更有知情人士指出,「梅蘭妮雅一直在倒數川普離開白宮的每一分鐘」。

美國大選過後,除了勝敗選的新聞,第一夫人梅蘭妮雅要準備離婚的消息也傳得沸沸揚揚。根據外媒報導,有官員指出就算川普對大選結果不接受,他仍必須在2021年1月20日之前離開白宮,屆時拜登將宣誓就任成為新一屆美國總統,而他也有可能會面臨被強行罷免;除了這件事之外,梅蘭妮雅跟他們的兒子巴倫(Barron)也將成為另外一個問題。

川普的前政治助手紐曼(Omarosa Manigault Newman)近日表示,川普跟梅蘭妮雅的15年婚姻即將結束,她還說「梅蘭妮雅一直在倒數川普離開白宮的每一分鐘,川普離開辦公室之後她才能離婚」。消息一出,立即引起外界關注,同時他們的婚前協議跟離婚財產怎麼分配也成為討論話題之一。

▲梅蘭妮雅在搬進白宮前重新跟川普簽訂協議。(圖/路透)

《Town&Country》雜誌就此問題指出,一般來說有錢人在結婚前都會有一份婚前協議,如果梅蘭妮雅離婚,則協議裡列出有她的名字的東西,都將會是屬於她的。Berkman Bottger Newman & Rodd合夥人賈桂琳(Jacqueline Newman)則稱,若是兩人離婚,梅蘭妮雅應該會是巴倫的主要監護人,而她若是在2017年在丈夫上任時有簽訂新的協議,那她的將會得到更不錯的財產。

《華盛頓郵報》記者瑪麗(Mary Jordan)在今年早前發行的新書「她的交易藝術:梅蘭妮雅‧川普不為人知的故事(The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump)」,書中提到當川普2017年搬入白宮時,梅蘭妮雅稱不想打擾兒子的學習因此延遲搬家,但其實還有另外一個原因,2016年時梅蘭妮雅曾經利用川普不忠的行為,保障了自己跟巴倫在未來擁有更多的金錢支援。

瑪麗寫道,梅蘭妮雅在這場談判中希望能獲得書面聲明,當涉及金錢和遺產時,巴倫將獲得與川普其他3名子女一樣的份額;親川普相關人士表示,梅蘭妮雅最終與川普達成一項新的、能夠顯著改善財務的協議後,才於2017年6月住進白宮。