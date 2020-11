美金融大亨挺台　喊話拜登：下一步應「承認台灣主權」！

▲美國民主黨總統候選人拜登。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國務卿蓬佩奧日前指出,「台灣不是中國的一部分」。這句話獲得知名避險基金大亨巴斯(Kyle Bass)的認同,他不但透過推特強調此事,更喊話民主黨總統候選人拜登,接下來應該要承認台灣主權。

巴斯12日轉發拜登與日本首相菅義偉的談話,內容提及釣魚台(日稱「尖閣諸島」)適用於《美日安保條約》第5條。令人關注的是,在同篇貼文當中,他並未針對日本發表看法,反而特別標註「台灣不是中國」(#TaiwanIsNotChina),更向拜登喊話,下一步要承認台灣主權。

到了14日,巴斯再度轉發與台灣有關的消息,也就是美國務卿蓬佩奧受訪所提及的「台灣非中國一部分」言論。他直言,台灣官員們將要出訪華府,與美國進行經濟、國防方面的會談,且在目睹香港失去基本人權與民主的此刻,「台灣永遠不會允許中國共產黨政府對他們做出一樣的事」。

Next step is for Biden to recognize Taiwan’s sovereignty....#TaiwanIsNotChina #Taiwan #BidenTransition https://t.co/bb4bdosdnR