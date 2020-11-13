墨西哥總統「堅持拒絕」祝賀拜登勝選：不承認「未合法」政府！

▲墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）至今堅持拒絕祝賀拜登勝選。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統大選由民主黨的拜登率先奪下270張選舉人票，篤定當選，各國元首也紛紛道賀。但是，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）始終不願承認拜登政府，11日仍堅稱一切言之過早，「我們無法承認一個尚未合法（not yet legally and legitimately）組成的政府」。

《路透社》報導，歐布拉多在記者會上強調，他對於美國大選沒有立場，但將等到川普政府發起的法律戰結束，才會表達祝賀，「這不是取決於我們。如果這麼做的話，就是干涉主義」。

歐布拉多堅稱，此舉不會對墨西哥造成負面影響，因為這只是恪守原則，「此外，我們不是殖民地。我們是一個自由、獨立的主權國家。墨西哥政府不是任何外國政府的魁儡」。

▲歐布拉多上任前抨擊川普，但執政後卻一直避免發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）



批評人士指出，玻利維亞2019年舉行了一場分裂的總統大選，且後來因違規情事，導致結果無效。但是，歐布拉多當時不但沒有猶豫，還很快恭賀玻國時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）「連任成功」，這讓他看起來並沒有那麼「中立」。

川普任內多次威脅，若墨西哥不遏止非法移民，就會採取經濟打壓措施。歐布拉多在野時，曾以納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）比喻川普，並承諾若當選就要「挫挫他的銳氣」，但2年前上任以來，卻一直避免與美國總統發生衝突。

各大國元首只剩下少數幾人尚未恭賀拜登勝選，除了歐布拉多以外，還有巴西總統波索那洛（Jair Bolsonaro）、俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。

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