憂川普卸任前失控大暴走　前CIA局長急籲彭斯「把他趕下台」！

▲美國總統川普與副手彭斯合照。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／編譯
美國中央情報局（CIA）前局長布倫南（John Brennan）表示，川普如今像是一隻「被逼到牆角的貓」，可能在卸任前失控暴走，甚至危害國安利益，「如果副總統彭斯（Mike Pence）與內閣還有一點點勇氣、骨氣與愛國心，就應該認真考慮援引憲法第25條修正案，把川普趕下台，因為他現在非常無法預測」。
布倫南9日接受CNN採訪時表示，他非常擔心川普在剩下任期的行動，「他會採取某種形式的軍事行動嗎？他是否會釋出一些危害國安利益的資訊？我認為，大家必須非常謹慎監督他在做什麼。不幸的是，共和黨國會議員仍將持續放行川普的舉動」。
布倫南指出，大家都忽略了一項非常、非常令人擔憂的發展，前國防部長艾斯培（Mark Esper）就是因為「拒絕了川普想要將美軍政治化」才遭免職。他引述過去報導指出，「艾斯培顯然多次挺身對抗川普。誰知道他還拒絕了什麼？」
▲前CIA局長布倫南呼籲彭斯與內閣將川普趕下台。（圖／達志影像／美聯社）
布倫南認為，國防部長執行總統下達的軍事行動命令，在美國政府中，是除了總統之外最重要的職位；艾斯培如今因為「不聽話」而遭革職，代理部長米勒（Chris Miller）將面臨何種指示，是否會乖乖執行，著實堪憂。
布倫南強調，川普只剩下70天任期，但此時間已經足以造成很多破壞，「他仍是美國總統」。除了呼籲彭斯與內閣採取行動以外，他也認為共和黨領導階層與議員必須傳遞明確訊息，如果川普真的持續「暴走」，將要設置停損點。
Pres. Trump is "like a cornered cat…he's going to lash out and the fact...that he has the powers of the presidency in his hands is quite worrisome."— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) November 10, 2020
Former CIA dir. John Brennan calls on VP Pence and the cabinet to invoke the 25th Amendment and strip Pres. Trump of his powers. pic.twitter.com/CyqFoSIoux