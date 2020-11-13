川普有意卸任前「特赦自己」鋪後路　幕僚：他迷戀這個權力

▲外界認為，美國總統川普很有可能在卸任前「赦免自己」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失敗，至今卻仍拒絕承認，剩餘任期的一舉一動也備受關注。外界認為，川普接下來的首要目標可能是行使「總統赦免權」，對象包括競選幕僚、家庭成員、共和黨盟友甚至他自己，以利卸任後避免法律問題。

根據CNN，一名前幕僚透露，川普2017年起就在詢問是否能夠自我赦免。另一名前白宮官員說，川普問過自我赦免與赦免家人的相關問題，甚至是否能夠「提前」赦免未來可能遭遇指控的事件，「他一知道這件事，就迷戀上了赦免權。我一直覺得，他喜歡這麼做，也因為這是一種給別人好處的方式」。

儘管如此，川普的前幕僚們對於總統是否認真考慮赦免自己一事意見分歧。一些人認為這幾乎是必然的，甚至直言「他當然會」。其他人認為不太可能，因為這就代表川普承認自己有罪。

川普政府前任與現任政府官員都認為，總統目前仍專注於大選結果法律戰，尚未準備採取類似行動。但是，以紐約總檢察長、曼哈頓地區檢察官為首的州政府團隊正在調查川普集團，等到他卸任以後，聯邦人員很有可能也會展開審查。

▲川普親信史東（Roger Stone）涉通俄門七項罪名，最後獲得赦免，得以減刑。（圖／路透）



根據川普過去3年的推特，他可能赦免的對象主要是「通俄門」的調查目標，包括前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）、前外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）、前競選總經理曼納福特（Paul Manafort）與個人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等等。但是，總統赦免只適用於聯邦犯罪，無法保護某人免於正在進行中的調查。

川普的特赦紀錄以表演性質、私人關係與排斥官方管道著稱，他7月宣布赦免長期擔任競選顧問的親信兼「老友」史東（Roger Stone），替其減刑，也會聽取《福斯新聞》名人、好萊塢巨星的赦免意見。

美國司法部特赦檢察官辦公室（Office of the Pardon Attorney）發言人指出，該機構通常會積極處理赦免申請，但在川普高度私人化的特赦過程中，卻總是被排除在外。川普任內發布27項赦免，該機構只參與了其中8項。

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