加拿大8旬婦不想死卻被安樂死！　丈夫「顧不下去」疑強逼上路

▲ B夫人接受安樂死疑似非出於本人意願。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大安大略省一名80多歲婦女疑似違背當事人意願接受安樂死，根據安大略省醫療協助死亡審查委員會的最新報告，這名被稱為「B夫人」的老婦原本明確表達想要撤回安樂死申請，卻在丈夫的強力主導下，於當天傍晚接受致命注射。

術後病況惡化 丈夫難承受照護壓力

根據《每日郵報》，加拿大醫療輔助死亡（Medical Assistance in Dying，MAID）法案規定，若評估人員認定患者符合特定條件，患者可提出申請，通常需等待數周才會得到回覆，除非醫療評估機構認定個案屬醫療緊急狀況，當天便可給出答覆。

B夫人接受冠狀動脈繞道手術後出現嚴重併發症，術後病況急轉直下，選擇接受安寧療護並返家休養，由年邁的丈夫擔任主要照顧者。但隨著病情惡化，即便有護理師定期到府協助，丈夫仍難以承受沉重照護壓力。某天B夫人向家人表達接受安樂死的意願，丈夫當天隨即聯繫轉介服務機構。

首次評估明確撤回 更傾向入住安寧病房

但B夫人接受第一次評估時改變心意，明確表達她「出於個人與宗教價值觀考量，希望撤回申請」，比起安樂死更傾向於入住安寧病房接受照護。隔天早晨丈夫將她送往醫院，醫師評估後也認為她的生理狀況穩定，丈夫卻出現「照顧者倦怠」。B夫人的安寧療護醫師因此申請讓她入住安寧病房，但申請很快遭到拒絕。

▲ B夫人表達更想住進安寧病房，最終仍被安樂死。（圖／達志／示意圖）

第一名評估員強烈反對 憂存在不當影響

當天稍晚她的丈夫要求立即進行第二次評估，另一名評估人員判定她符合安樂死資格，但依照程序聯繫第一名評估人員時，該名負責人表示強烈反對。他對B夫人接受安樂死的「緊急性必要」表達憂慮，認為還需進行更全面評估，尤其是考量到B夫人臨終目標的看法似乎急遽轉變，且可能存在「強迫或不當影響」，例如照顧者倦怠相關壓力。

第一名評估人員要求隔天再次會見B夫人，但被安樂死服務機構以「臨床情況需緊急處理」為由拒絕，取而代之的是派遣第三名評估人員，而他和第二名評估人員意見一致，於是B夫人於當天傍晚接受安樂死。

審查委員會質疑 憂心照顧者倦怠成外部強制

審查委員會成員對這起案件處理方式提出嚴重質疑，多數成員認為，無法在如此短時間內充分了解B夫人社會處境、臨終照護需求各個面向，包括被拒絕入住安寧病房的衝擊、其他照護選項、照顧者的壓力、安樂死意願的一致性及評估人員間觀點的差異。報告指出，許多成員擔心可能存在「源自照顧者倦怠經驗以及缺乏安寧病房照護管道的外部強制干預」。

且B夫人的配偶在推動和引導實施安樂死過程中扮演主要角色，但幾乎沒有證據表明她本人確實曾提出這項請求。所有評估都在丈夫在場情況下進行，引發她可能因壓力而被迫配合的疑慮。

▲ 評估人員見解不一。（示意圖／達志影像）

醫師批評本應提供充分安寧照護支持

家庭醫師兼委員會成員柯艾洛醫師（Ramona Coelho）批評，此案「重點本應放在確保B夫人和配偶獲得充分的安寧療護和支持」，安寧照護團隊應該緊急介入。她也質疑安樂死機構在第一名評估人員和B夫人本人都表達疑慮的情況下，仍加速程序而未充分考量配偶倦怠的影響。

加拿大自2016年將協助死亡合法化以來，適用範圍已從原本的絕症末期患者，擴大至慢性疾病和身心障礙者，未來甚至可能納入特定精神疾病患者。

報告揭爭議案例 握手就算同意

這份報告還揭露其他爭議案例，包括一名被稱為「6F夫人」的老婦，僅透過家屬轉述意願就獲准安樂死，執行當天僅以握手表達同意；另一名早期阿茲海默症患者「A先生」多年前簽署同意書，因譫妄住院期間曾短暫被判定「有行為能力」，但隨後就被安樂死。