　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大8旬婦不想死卻被安樂死！　丈夫「顧不下去」疑強逼上路

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲ B夫人接受安樂死疑似非出於本人意願。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大安大略省一名80多歲婦女疑似違背當事人意願接受安樂死，根據安大略省醫療協助死亡審查委員會的最新報告，這名被稱為「B夫人」的老婦原本明確表達想要撤回安樂死申請，卻在丈夫的強力主導下，於當天傍晚接受致命注射。

術後病況惡化　丈夫難承受照護壓力

根據《每日郵報》，加拿大醫療輔助死亡（Medical Assistance in Dying，MAID）法案規定，若評估人員認定患者符合特定條件，患者可提出申請，通常需等待數周才會得到回覆，除非醫療評估機構認定個案屬醫療緊急狀況，當天便可給出答覆。

B夫人接受冠狀動脈繞道手術後出現嚴重併發症，術後病況急轉直下，選擇接受安寧療護並返家休養，由年邁的丈夫擔任主要照顧者。但隨著病情惡化，即便有護理師定期到府協助，丈夫仍難以承受沉重照護壓力。某天B夫人向家人表達接受安樂死的意願，丈夫當天隨即聯繫轉介服務機構。

首次評估明確撤回　更傾向入住安寧病房

但B夫人接受第一次評估時改變心意，明確表達她「出於個人與宗教價值觀考量，希望撤回申請」，比起安樂死更傾向於入住安寧病房接受照護。隔天早晨丈夫將她送往醫院，醫師評估後也認為她的生理狀況穩定，丈夫卻出現「照顧者倦怠」。B夫人的安寧療護醫師因此申請讓她入住安寧病房，但申請很快遭到拒絕。

病房,醫院（圖／達志／示意圖）

▲ B夫人表達更想住進安寧病房，最終仍被安樂死。（圖／達志／示意圖）

第一名評估員強烈反對　憂存在不當影響

當天稍晚她的丈夫要求立即進行第二次評估，另一名評估人員判定她符合安樂死資格，但依照程序聯繫第一名評估人員時，該名負責人表示強烈反對。他對B夫人接受安樂死的「緊急性必要」表達憂慮，認為還需進行更全面評估，尤其是考量到B夫人臨終目標的看法似乎急遽轉變，且可能存在「強迫或不當影響」，例如照顧者倦怠相關壓力。

第一名評估人員要求隔天再次會見B夫人，但被安樂死服務機構以「臨床情況需緊急處理」為由拒絕，取而代之的是派遣第三名評估人員，而他和第二名評估人員意見一致，於是B夫人於當天傍晚接受安樂死。

審查委員會質疑　憂心照顧者倦怠成外部強制

審查委員會成員對這起案件處理方式提出嚴重質疑，多數成員認為，無法在如此短時間內充分了解B夫人社會處境、臨終照護需求各個面向，包括被拒絕入住安寧病房的衝擊、其他照護選項、照顧者的壓力、安樂死意願的一致性及評估人員間觀點的差異。報告指出，許多成員擔心可能存在「源自照顧者倦怠經驗以及缺乏安寧病房照護管道的外部強制干預」。

且B夫人的配偶在推動和引導實施安樂死過程中扮演主要角色，但幾乎沒有證據表明她本人確實曾提出這項請求。所有評估都在丈夫在場情況下進行，引發她可能因壓力而被迫配合的疑慮。

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲ 評估人員見解不一。（示意圖／達志影像）

醫師批評本應提供充分安寧照護支持

家庭醫師兼委員會成員柯艾洛醫師（Ramona Coelho）批評，此案「重點本應放在確保B夫人和配偶獲得充分的安寧療護和支持」，安寧照護團隊應該緊急介入。她也質疑安樂死機構在第一名評估人員和B夫人本人都表達疑慮的情況下，仍加速程序而未充分考量配偶倦怠的影響。

加拿大自2016年將協助死亡合法化以來，適用範圍已從原本的絕症末期患者，擴大至慢性疾病和身心障礙者，未來甚至可能納入特定精神疾病患者。

報告揭爭議案例　握手就算同意

這份報告還揭露其他爭議案例，包括一名被稱為「6F夫人」的老婦，僅透過家屬轉述意願就獲准安樂死，執行當天僅以握手表達同意；另一名早期阿茲海默症患者「A先生」多年前簽署同意書，因譫妄住院期間曾短暫被判定「有行為能力」，但隨後就被安樂死。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大漲！　再創收盤新高
快訊／13:41發生地震！震度估達3級
15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避
快訊／新北整台車墜河！　駕駛身亡
賴瑞隆曬高雄日出照掀戰火！遭嗆把選民當笨蛋　綠營原地狠打臉
獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕
快訊／常用藥物出包　逾28萬錠要回收
建商不撐了！預售案1坪降10萬　單周吸170組看屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

邊充電邊滑手機！巴西15歲少女觸電倒地　父救不回愛女一命

加拿大8旬婦不想死卻被安樂死！　丈夫「顧不下去」疑強逼上路

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避孕藥

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

快訊／日本眾議院解散！選戰正式開跑　2/8舉行大選

川普上身赤裸騎北極熊　經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

股神巴菲特卸任留「理財3金句」！　跌50%別絕望：波克夏發生3次

「20具棺材」滾下懸崖！土石流沖垮義大利墓園　恐怖畫面曝

酷澎3370萬筆會員資料外洩　美投資人反控：南韓政府「差別待遇」

阿蘇火山搜救陷四重威脅！　專家揭「複雜氣流」恐是墜機主因

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

邊充電邊滑手機！巴西15歲少女觸電倒地　父救不回愛女一命

加拿大8旬婦不想死卻被安樂死！　丈夫「顧不下去」疑強逼上路

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴　綑綁沙發性侵、灌避孕藥

飯裡放20顆安眠藥！人妻找小王聯手殺夫　伴屍「看一整晚A片」

快訊／日本眾議院解散！選戰正式開跑　2/8舉行大選

川普上身赤裸騎北極熊　經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

股神巴菲特卸任留「理財3金句」！　跌50%別絕望：波克夏發生3次

「20具棺材」滾下懸崖！土石流沖垮義大利墓園　恐怖畫面曝

酷澎3370萬筆會員資料外洩　美投資人反控：南韓政府「差別待遇」

阿蘇火山搜救陷四重威脅！　專家揭「複雜氣流」恐是墜機主因

「超好用1物」台灣人發明！活這麼久才知道　大票人喊：出國必帶

快訊／13:41宜蘭近海規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

台積電調整成熟製程布局　Fab14產能將逐步收縮

江熊一楓涉貪收押仍參選！字跡不同爆爭議　黨部：簽名屬實

快訊／13:41發生地震！宜蘭震度估達3級

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

蔡旻佑認「曾自覺懷才不遇」　等7年確定將有重大喜訊！

快訊／台股再創收盤新高大漲215.43點　台積電漲10元至1770

扮土地公索紅包「不給不走」！商家壓力山大...法官這理由不罰

台東鳳梨釋迦外銷受挫　藍委成功爭取拓銷獎勵補助

【這個反差XD】寶寶聽媽唱歌捧場露微笑！換爸爸唱她變臉哭哭

國際熱門新聞

日官方下架直升機行程　在地人：僅3地客搭

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

川普宣布終極協議　格陵蘭總理：完全不知情

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

川普正式成立和平理事會

美眾院通過國防撥款法案　11.5億援台內容曝

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

即／日本眾議院解散！2/8舉行大選

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

更多熱門

相關新聞

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

加拿大模擬美軍入侵　最快2天失守

面對美國總統川普（Donald Trump）近期威脅奪取格陵蘭，並多次發表挑釁言論，加拿大與美國這對長期盟友的關係正出現史無前例的裂痕。根據加拿大媒體揭露，加拿大軍方已經正式建立一套模擬「美軍入侵」的假想軍事模型。模型預測，若美軍全面從南部進攻，加拿大最快可能在2天內失守。

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

加國擬與北約共同軍演　NORAD軍機駐格陵蘭

海灘發現19歲女屍　被12隻野犬包圍

海灘發現19歲女屍　被12隻野犬包圍

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」

川普稱「第51州」羞辱　逼加拿大轉向中國

川普稱「第51州」羞辱　逼加拿大轉向中國

關鍵字：

安樂死照護壓力加拿大法律爭議安寧療護

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面