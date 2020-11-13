美連9天破10萬確診！加州、德州百萬人染疫　12月死亡數恐逾28萬

▲美國連續9天單日確診數破10萬的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎疫情未歇，更創下連續9天單日確診數破10萬的紀錄，其中德州與加州總確診數都超過100萬例，全國累計確診數超過千萬，死亡數達24萬餘人；美國疾管中心更預估全美死亡人數在12月5日可能達到28萬。

根據約翰霍普金斯大學數據統計，美國從4日開始連續9天單日確診數都超過10萬，11日更高達14萬例，創下疫情爆發以來的紀錄。目前全美染疫病例達1054萬6023例，死亡人數多達24萬2066人，但美國疾管中心（CDC）認為，情況還會繼續惡化。

目前美國新冠肺炎死亡數占了全球死亡數的18.8％，CDC表示，最新的預測模型顯示，全美死亡數在12月5日恐達到26至28萬人，若是各州繼續放寬限制措施、鬆綁禁令，那麼到了明年3月1日死亡數將可能達到近59萬人。

另外，德州和加州的確診數皆超過百萬人，各州的住院人數也不斷增加；根據「新冠肺炎追蹤計劃」（Covid Tracking Project）數據顯示，14日全美共有6萬7096人住院治療，這已經是連續第三天單日超過6萬人入院，疫情若再惡化，醫療體系恐不堪重負。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則宣布，紐約都會區自美東時間13日晚間10時開始，餐廳、酒吧、健身房等場所每晚10時至次日清晨5時不得營業；每晚10時以後，餐廳可繼續提供外賣或外送服務，但不得賣酒。民宅室內與戶外聚會人數則不得超過10人。