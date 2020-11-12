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聽老婆和新歡「鹹濕調情」！他怒回「我去游泳」　被發現已成浮屍

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▲英國49歲男子加雷斯（Gareth Rees）與妻子克萊兒（Claire Rees）分居。（圖／翻攝當事人臉書）

▲英國49歲男子加雷斯（Gareth Rees）與妻子克萊兒（Claire Rees）已經分居。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

英國薩里郡（Surrey）發生一起悲劇事件。49歲的加雷斯（Gareth Rees）是一名園丁，他在工作時，突然接到分居妻子克萊兒（Claire Rees）的電話，卻聽見老婆正與新歡鹹濕調情。他傳訊息向太太表示，自己要去游泳，被發現時已經不幸溺斃。

綜合《鏡報》、《紐約郵報》報導，加雷斯的一名富有友人出門度假，他便前往價值130萬英鎊的豪宅維護環境，工作到一半，卻接到這通充滿「性暗示」的致命來電。克萊兒把手機放在口袋裡，無意間誤觸螢幕，竟撥出電話長達4分鐘。她發現後，立刻奔往位於切爾特（Churt）的豪宅，親眼目睹丈夫的遺體泡在水中。

▲游泳池,泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲加雷斯其實非常怕水，因為聽見妻子有了新歡，決定下水游泳，最後釀成憾事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

克萊兒出庭作證時表示，自己當時與新歡格倫（Glen Ryan）在一間酒吧吃午餐，加雷斯聽見的內容顯然「不會太好」。她指出，丈夫不會游泳且非常痛恨水，幾乎可以說是罹患「恐水症」的程度，「如果那一通電話與他的死有任何關連，那也是我必須忍受的。我不得不接受」。

調查也提到，夫妻倆分居幾周後，加雷斯就懷疑克萊兒與他人發生戀愛關係，並且對此感到「憤怒且不安」。他於意外發生當天上午，才在Google與臉書搜尋妻子新歡的名字。

病理學家查普曼（Dr. Robert Chapman）證實，加雷斯死於酒後的溺水。但法醫亨德森（Dr. Karen Henderson）指出，死者沒有任何精神病史，也未留下遺書，因此無法確定此案是否為蓄意溺斃，「他顯然因為妻子向前邁進而感到難過……意識到婚姻無法復原。然而，我沒有證據顯示他意圖結束自己的生命」。

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