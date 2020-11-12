嘉義阿伯手機遭盜用桃園做筆錄　返鄉錢不夠暖警秒掏千元相贈

▲住在嘉義市官姓男子日前因手機遭盜用涉及詐欺案，大園警分局通知北上做筆錄，未料回程錢不夠，偵查隊員許傳浩得知後自掏腰包借1千元讓其順利返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大園警分局本月5日通知官姓男子因手機門號遭盜用涉及詐欺案，要他來分局製作筆錄釐清案情，住在嘉義市的官姓男子北上專程製作筆錄，未料返家時想起購買高鐵票錢不夠面有難色，偵查隊員許傳浩獲悉立刻自掏腰包借其1千元讓其順利返家，官男12日寫信給分局長吳明彥表達感謝之意，希望能表揚許員熱心助人善舉，吳明彥指出，將提報警察局公開表揚。

住在嘉義市69歲的官姓男子，上月因手機門號遭盜用列為詐欺案件關係人，大園警分局通知他在本月5日到偵查隊製作筆錄協助調查，官男當天一早搭乘高鐵北上桃園，再搭乘計程車趕到大園警分局，做完筆錄後，官男卻遲遲沒有想回家念頭，偵查隊員許傳浩發現官男面有難色，仔細詢問後才知道，官男聲稱，從高鐵桃園站趕來大園分局途中疑似計程車司機多繞一段路以致多收了3、4百元，他回程時購買高鐵票少了幾百元，以致沒錢購買回程高鐵票。

▲嘉義市官姓男子日前到大園警分局做筆錄，因回程錢不夠，偵查隊員許傳浩自掏腰包借1千元讓其順利返家，特別寫信給分局長吳明彥感謝員警熱心助人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

許傳浩立即掏出1千元給官男，還說不用償還，讓其感動不已，返家之後，特別寫了一封感謝信給大園警分局長吳明彥，感謝其領導有方，也希望善心的員警能獲得表揚。

許傳浩12日得知官姓男子寫信感謝感到驚訝，許員提及，官姓男子獨居嘉義市鄉下，靠國民年金與打零工過活，家中經濟狀況不佳，連搭車北上的錢都向朋友借貸，聽聞官男沒錢返家，沒多想立即借錢給他應急，沒想到收到感謝信函，讓他覺得很意外。

大園警分局長吳明彥表示，許員從警才2年，工作認真且熱心助人，這次樂於助人值得讚許，將提報警察局公開表揚，更期許每位員警都能秉持同理心為民服務。

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