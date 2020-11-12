臉書傳桃園超商「隨機傷人」事件　真相：男1打2持鎖匙攻擊

記者沈繼昌／桃園報導

針對網友在臉書《龍潭人》粉絲專頁上傳小孩在超商遭疑似精神異常男子刺殺案，兇手著安全帽逃逸，平鎮警方查出是11日晚間，吳姓男子與2名男子在超商購物時，排隊結帳時疑似發生碰撞，雙方有口角，然後到超商外談判時發生肢體衝突，吳姓男子不敵2人圍攻，憤而持鎖匙劃傷2人腰部與肩部，案發後騎機車逃逸。警方調閱監視畫面在3小時後拘捕吳男到案，偵訊後依傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

▲有網友在臉書《龍潭人》粉絲專頁上傳小孩在山仔頂超商遭疑似精神異常男子持刀刺殺，引起網友瘋傳，平鎮警分局查出是購物糾紛，查出吳姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，江姓網友在臉書貼文，平鎮區南豐路某超商門市，疑似精神病患持刀隨機傷人，警方據報到場調查，調閱超商監視畫面發現，57歲的吳姓男子11日晚間22時許進入超商購物，過程中疑似與21歲余姓男子、20歲楊姓男子發生口角，3人從店內打到店外。

▲有網友在臉書《龍潭人》粉絲專頁上傳小孩在山仔頂超商遭疑似精神異常男子持刀刺殺，平鎮警分局調閱超商畫面查出是購物擦撞引發口角，進而互毆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

互毆過程中，吳男不敵2名年輕力壯年輕男子圍攻，竟持鎖匙刺傷2名男子，分別在腰部與肩部各留下約1公分傷痕，吳男犯案後隨即後騎車逃逸，警方調閱沿途監視畫面，3小時後循線逮捕吳男到案。

▲有網友在臉書《龍潭人》粉絲專頁上傳小孩在山仔頂超商遭疑似精神異常男子持刀刺殺，引起網友瘋傳，平鎮警分局起出吳姓男子做案用鎖匙證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

吳男聲稱，購物時不甚碰撞到其中1人，對方質問他為何碰到人還不道歉，可能雙方口氣都不好才衍生口角還演變成互毆，他被打得多處瘀傷，因不敵2人才持鎖匙劃傷對方；警方起出鑰匙等證物，偵訊後依傷害罪前函送桃檢偵辦。

平鎮警分局強調，網友在網路張貼聳動文章，經調查後並非精神病患隨機殺人情事，籲請周邊民眾安心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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