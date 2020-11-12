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台66線楊梅段聯結車凌晨追撞嚴重漏油　封路管制近4小時

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▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折，車體漏出大量油汙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折，車體漏出大量油汙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛砂石車12日凌晨行經台66線桃園市楊梅路段，突然失控追撞前方聯結車，撞擊力道強勁導致砂石車打折，車體嚴重漏油，張姓駕駛身體多處挫擦傷，警方據報查看沿途嚴重充斥油汙，因此立即管制封閉，並請工務段人員到場處理，直至上午8時許才排除，恢復正常通行，肇事原因仍由警方調查釐清。

▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折，警方現場理處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折，警方現場理處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，12日凌晨4時25分，台66線東向15公里處楊梅路段發生砂石車追撞聯結車車禍，警方到場發現，砂石車追撞聯結車造成車體打折，車體嚴重漏油，大量油漬汙染路面約50公尺，25歲的砂石車張姓駕駛身體有多處擦挫傷，所幸意識清楚，聯結車50歲的倪姓駕駛則未受傷。

▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折與漏油，經清理後上午8時恢復正常通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛砂石車12日凌晨4時許開車行經台66線楊梅段不慎追撞前方聯結車，造成砂石車打折與漏油，經清理後上午8時恢復正常通行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方通知消防與工務段人員到場處理，除將受傷張姓駕駛送醫治療外，也進行現場路面清洗維護，在兩側匝道封路管制，一用西向道路調撥路面，避免造成壅塞與車輛誤闖發生意外，經封路管制清理後於在上午8時10分排除狀況，恢復正常通行，肇事原因仍在調查中。

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