趁老闆幫小孩準備晚餐　台中男「一毛未付」騎走9萬多重機

▲台中劉姓車行老闆9萬多元的重機被人偷騎走，po網拜託大家協尋。（圖／翻攝我是太平人臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市51歲戴姓男子9日在太平區訂購1輛9萬多元的125cc重型機車，車行劉姓老闆基於信任加上證件資料無誤下，先辦理車輛登記手續，不料，戴男竟趁著劉男幫小孩準備晚餐時，跨上重機一溜煙騎走，一毛也沒付，劉男當晚即根據身分證住址找尋，卻是戴的弟弟住處，戴的弟弟表示2人已很久沒有連絡，劉男擔心全賠，得不償失，趕緊報警並po網請大家協尋。

劉男表示，戴男日前到店內訂購1輛價格9萬多元的勁戰6代重機，對方留下身分證，並約妥9日交車，他基於信任客戶，加上戴的證件也在，資料都對應該不是詐騙，因此沒有預收訂金，就先辦理重機登記手續。

9日下午6點多，戴男依約抵達車行，先是在店門口徘徊，劉老闆好意請他到店裡，他佯稱等老婆送錢來，劉不疑有它，回到店內幫小孩準備晚餐，戴以要買飲料為由走到隔壁超商，再回來時，馬上跨上重機加速離去，一毛錢也沒有付。

劉男當時就根據身分證上地址找到大里住處，卻是戴的弟弟的房子，戴的弟弟說，地址雖是登記在這裡，但2人已沒有關係，很久沒有連絡，劉憂心如焚，擔心如果再找不到，就得自付全額，損失就大了。

太平警方受理後表示，已掌握對象也發出傳喚通知書到案說明，由於車子已正式登記，屬戴男所有，因此不算竊盜或搶奪，而是以涉嫌詐欺罪偵辦。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來