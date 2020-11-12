影／車內監視器畫面曝！桃園屁孩偷開公車亂撞　應訊跳針「不知道」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨趁桃園客運司機將公車開回中壢總站，下車沒把鎖匙拔走休息空檔，趁機偷開公車上路，事後根據公車行車紀錄器分割畫面顯示，蔡男沒有駕照居然還偷公車，沿途衝撞2輛公車與商店招牌一點都不慌張，後來因為公車打檔卡住了才停下來被警方破窗進入逮捕。警方偵訊時詢問為何偷車與要開往哪裡？蔡男都回答：「不知道」，警方懷疑蔡男可能有某些疾病，將等社福人員下午到場後再詢問。

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨偷開桃園客運公車上路，沒有駕照的他一路亂闖，桃客提供公車上分割畫面，蔡男開車連續擦撞路旁車輛居然一點不驚慌。（圖／桃園客運提供）

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨偷開桃園客運公車上路，桃園客運公車擋風玻璃受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，19歲的蔡姓男子12日凌晨零時33分，在桃客中壢總站旁徘徊，見一輛公車駛入站內，司機下車休息，鎖匙沒拔下空檔，蔡男突然闖入公車駕駛座，發動引擎開出站，剛啟動不久就撞上旁邊2輛公車，造成照後鏡與擋風玻璃破裂，隨後沿著中和路方向往龍岡方向行駛，後來被警方察覺有異，及時攔捕，並打破車窗進入車內逮捕蔡男到案。

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨偷開桃園客運公車上路，桃園客運公車被攔下後，前排擋風玻璃嚴重破裂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後根據公車行車紀錄器分割畫面發現，沒有駕照的蔡男偷開公車時，沿途連續撞車卻一點都不慌張，撞上商店鐵捲門與招牌後也沒有停車查看，還好因不諳公車是手排檔，可能在換檔時卡住才停下，此時員警立即攔阻並破窗進入車內逮捕蔡男。

中壢警方指出，蔡男在偵訊時，對於為何偷車與要開往何處都回覆說：「不知道」，因其精神狀況不佳，感覺有些疲倦，所以員警先暫時訊問，等待下午社福人員到場後再繼續訊問，釐清相關疑點後再移送桃檢偵辦。

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