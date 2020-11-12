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影／桃園19歲男凌晨偷開公車　300公尺「一路撞」！警破窗逮人

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記者沈繼昌／桃園報導

「有夠離譜、居然偷公車！」桃園市蔡姓男子12日凌晨零時許，經過桃園客運中壢總站時，見公車司機返站下車休息、車鎖匙未拔掉，竟然偷偷上車發動引擎往龍岡方向行駛，因不諳公車駕駛技術沿途擦撞多輛路旁車輛發生巨大聲響，巡邏警方察覺後制止，蔡僅駕駛300多公尺後擦撞路旁店面樑柱後停下，員警制止無效破窗進入公車，將蔡逮捕帶回偵訊，全案將依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站，發現公車司機下車休息，竟爬上公車偷開引擎上路，沿途擦撞多輛車輛被巡邏警方察覺破窗逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站，發現公車司機下車休息，竟爬上公車偷開引擎上路，沿途擦撞多輛車輛被巡邏警方察覺破窗逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，19歲的蔡姓男子12日凌晨零時許在桃園客運中壢總站附近徘徊，趁公車司機返站休息，車鎖匙未拔掉，蔡男突然衝入公車發動引擎火速將公車偷開上路，還撞上一旁另一輛公車，車站人員見公車偷走想制止，但蔡男以往龍岡方向離去。

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站，偷走公車上路，巡邏中壢警方察覺破窗逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站，偷走公車上路，巡邏中壢警方察覺破窗逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，蔡男從桃園客運中壢總站出發，沿中和路、永樂路往龍岡方向行駛，全長約300公尺路程，蔡卻擦撞多輛停放路邊汽機車，正好肇事地點距離中壢警分局相當近，引起正要巡邏員警注意，趁其撞上路旁樑柱停下空檔，立即破窗拉出送辦。

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站偷走公車上路，沿途擦撞路旁停放轎車，後來被中壢警方破窗逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市19歲蔡姓男子12日凌晨在中壢區桃園客總站偷走公車上路，沿途擦撞路旁停放轎車，後來被中壢警方破窗逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，蔡男從桃園客運中壢總站開出後，在公車總站時先撞壞一輛公車後照鏡、後來又撞上另一輛公車造成擋風玻璃破裂，隨後出站後沿擦撞一輛轎車，再擦撞早餐店鐵捲門與一家玩具店招牌，總計造成3輛車受損、2家商店受損。

 警方偵訊時，蔡男並未酒駕或有吸毒，但被捕後口中一直喃喃自語，情緒激動，所幸偷公車到被拘捕過程都沒有為此人受傷，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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