女模簽約豐臀當醫美看板...2年後「右邊塌了」　驚人真相曝光

▲謝姓女子接受豐臀手術要當整形診所看板，卻因假體位移連坐著都會痛。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

北市知名整形外科診所，2014年間透過行銷公司，找到謝姓女子擔任豐臀手術模特兒，謝女只要提供術前、術後照片就可換得免費手術，但是手術2年後，右側植入的假體位移，臀部兩邊高低差造成撕裂傷，坐著都會痛，台北地檢署調查發現，執刀的診所賴姓負責醫師使用未經政府許可的假體植入，10日依業務過失傷罪起訴。

起訴指出，謝女是在2013年底簽約，由診型診所幫忙提供臀部美費療程，隔年初就決定，由賴姓診所負責醫師，進行雙側臀部植入假體手術，但手術後，謝女開始感覺坐著的時候會痛，到了2016年9月，因為植入假體位移情況太嚴重，右側臀部明顯低於左側，兩側高低差已經造成撕裂傷痛。

2017年間，賴姓負責醫師診斷確認是假體位移，謝女則是在後續到台大接受植入物移除，以及交涉調解過程中，發現原來放在她臀部裡的假體，是未經食藥署許可核准的醫療用品，控告賴和診所其他護士、麻醉人員涉嫌詐欺。

賴到案坦承，假體是向西北公司訂購，應已取得美國許可，但他不清楚台灣食藥署是否有許可輸入使用，檢察官認為無證據顯示賴或診所其他人員明知假體未經許可，詐欺部分罪嫌不足，但賴應注意使用合法醫療用品，卻把來路不名的假體植入病患體內，已涉嫌業務過失傷害罪，因此依法起訴。

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