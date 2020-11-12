旱鴨夫聽妻4分鐘調情電話　氣崩「跳友豪宅泳池冷靜」一晚後…只剩浮水屍

▲里斯聽到妻子的調情電話之後，在泳池溺斃。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳亭伃／綜合報導

得知愛人劈腿時，晴天霹靂的感受往往會讓人情緒失控，國外一名49歲的園丁日前跟妻子一起幫朋友照顧千萬豪宅，沒想到卻聽到妻子正跟別的男人在電話中調情，談話相當性暗示，心情悲憤之下旱鴨子的他竟異想天開想要泡水冷靜，最後卻被發現溺死在游泳池內，妻子發現後相當震驚。

根據英國《鏡報》報導，49歲的里斯（Gareth Rees）案發當時正在幫一位有錢的朋友顧房子，該名友人一家正前往法國度假，於是讓里斯與妻子入住，未料他卻聽到妻子與一名男子講了一通約4分鐘的電話，內容相當調情、充滿性暗示，當下情緒爆發。

里斯太太察覺到丈夫可能聽到了這通曖昧電話，於是立刻前去安撫，但里斯卻不斷的表示「我想要冷靜，或是泡泡水讓自己舒服一點」。里斯的屍體發現當天，還曾用電腦搜尋一名男子的臉書，試圖想要知道妻子劈腿的對象是誰。

里斯太太在雙方情緒冷靜後，回想起丈夫說「想泡一泡水」驚覺不對勁，跑出屋外發現，里斯早已經溺斃在游泳池內。里斯太太表示，「丈夫本來就很怕水，我原本以為他在開玩笑」。

據悉，里斯與太太的11年婚姻早就出現裂痕，分居幾周之後懷疑妻子有外遇，開始出現極大的情緒起伏，直到聽證會時，里斯太太仍悲痛表示「他是很好的繼父，但我們都疏遠了，不停地爭連兒子都受不了」。