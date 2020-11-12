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「老婆閉關」報案失蹤人口　老公傳訊「帶扎西去放生」挨告

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▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲老公因為老婆去閉關找不到人，報案失蹤人口，被老婆告偽造文書。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子因老婆去閉關修法，不能見面，也不能幫忙找眼鏡，跑去警局報案失蹤人口，還說要「帶扎西去放生」，老婆怒告老公明明用LINE可連絡讓她，卻報假案，還有恐嚇危害「扎西」生命，事後夫妻離婚撤告，北檢12日先處分報假案的偽造文書部分不起訴，至於被恐嚇的扎西原來是隻貓，這部分另案偵查中。

據了解，這對60多歲的夫妻平常信仰虔誠，老婆過去就曾為了修習佛法閉關，5月間，老婆再次去日租套房「閉關」，偶而和老公用LINE聯繫，老公希望見到老婆，還跟老婆抱怨，眼鏡找不到了，但老婆告訴老公，「不能再跟上次一樣出去吃飯」、「這次要認真閉關」。

▲蘇格蘭摺耳貓是一種耳朵有基因突變的貓，在軟骨部份有一個摺，使耳朵向前屈摺，並指向頭的前方。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆指控老公涉嫌恐嚇愛貓「扎西」，因名字像是人的法號，害辦案人員虛驚一場。（示意圖／Pixabay）

老公因此跑到警局報案，稱老婆失蹤，希望警方幫忙協尋，老婆得知後，控告老公報假案，涉嫌使公務員登載不實的偽造文書罪，另外老婆拿出LINE對話截圖，老公還說要「帶扎西去放生」，涉嫌恐嚇罪，由於「扎西」看起來是個修佛人的法號，在藏語中的的意思是「吉祥」，辦案人員原本想找「扎西」作證，一問才知道原來是隻貓，虛驚一場。

而在案件偵查過程中，老婆的律師強調，2人可以用LINE聯繫，絕沒有失蹤，老公的律師則強調，真的不知道老婆人在哪裡，最後因為這對夫妻協議離婚，老婆撤告，檢察官以無證據證明老公無故報假案等理由，處分偽造文書部份不起訴；至於恐嚇「扎西」部分犯行，另案偵辦中。

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