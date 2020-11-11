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「被渣男揍＋劈腿」還失業！她狂操身材半年　變健美冠軍正翻全場

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記者陳雕文／綜合報導

新北市一名超美舞者，經歷多段被劈腿、被暴力對待的淒慘戀情，又因為新冠疫情爆發而失業，還被房東趕出房子！後來因緣際會進入健身界，練了半年即成功在全國健身健美錦標賽獲得冠軍，目標是在未來取得職業卡並出國發展，改變自己的命運。

▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）

▲林沛芬身材姣好氣質優雅，但感情路並不順遂，曾遭遇渣男狠揍、劈腿，又因為疫情緣故失業，租的房子還被房東收回，運勢之低猶如地獄倒楣鬼。（圖／林沛芬授權提供）

現年29歲的林沛芬，身材姣好氣質優雅，原本擔任活動公司助理，是負責接案並演出的專業舞者，半年前因新冠肺炎爆發被公司裁員，含著眼淚回到三重的租屋處，怎料房東打算把房子收回，請她重新找地方住…雖然運勢極低，她仍希望透過運動維持體態，後來接觸到教練，也開啟了健身之路。

▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）

▲林沛芬畢業於國立臺北藝術大學舞蹈學系，擔任多年專業舞者。（圖／林沛芬授權提供）

林沛芬解釋，一開始會感到焦慮，因為健身跟跳舞的運動模式完全相反，過去我要不斷延展自己的肌肉，吸氣後身體持續上提，但健身卻不一樣，要開始注意肌肉的收縮，氣要能吸到下腹，起初會抓不到健身的感覺，不知道怎麼用力，心理也覺得很衝擊。

●靠意志力撐住直到完成夢想

林沛芬表示，由於台灣健身風氣越來越盛行，自己也慢慢練出興趣，開始萌生「成為健美選手」的念頭，並爭取到國外發展的機會。近半年的備賽，飲食、交通等費用全部得自己想辦法，因此除了鍛鍊的時間，白天去電子公司當助理、想辦法接零星的商業演出、到了晚上再去夜店跳舞。因此每天凌晨2點下班，隔天清晨7點上班，下班後再接受長達2小時的高強度訓練。

▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）

▲林沛芬每天要上班、表演，還得抽出2小時進行高強度訓練，但為了爭取出國發展的機會，她咬牙撐著。（圖／林沛芬授權提供）

林沛芬分享，「除了體力的消耗，長期健身對柔軟度多少會有影響，無法像過去做出高延展度的舞蹈動作，且接案量也會減少，因為許多廠商看到我的身材，會覺得我太壯，肌肉太明顯；由於收入不穩定，有時還得靠教練支援雞胸肉等營養品」，到了今年10月底，總算皇天不負苦心人，她贏得全國健身健美錦標賽冠軍。

▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）

▲林沛芬贏得全國健身健美錦標賽冠軍。（圖／林沛芬授權提供）

但林沛芬並不因此滿足，「這次得冠軍是一種榮譽感，給自己肯定，建立信心以面對未來的職業卡賽，還要繼續努力才行！我非常渴望站上國際的舞台」期許自己能夠在國內外的健身圈闖出一片天，並改變自己的命運。

▼林沛芬身材本就苗條，經過訓練後肌肉變得更加結實。（圖／林沛芬授權提供）

▲▼林沛芬。（圖／林沛芬授權提供）

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