懶漁夫口含新鮮魚　想接捕第2尾「牠竟猛烈游向深喉嚨」整條卡死！

▲活魚游進漁夫喉嚨。（圖／翻攝自Ramallah mix news）

記者陳亭伃／綜合報導

每個人生來工作賺錢，都有不同的方式，但千萬別拿身體開玩笑。埃及一間醫院日前送來一名漁夫病患，並表示這名漁夫的喉嚨內卡著一條魚，經過醫療團隊判斷發現，確實有一條「活魚」卡在漁夫的喉嚨內，但因為體型過大吞不下也吐不出來，幾乎快要窒息，而這一切事情的發生，也相當荒謬。

根據英國《每日星報》報導，這名漁夫原本正在同業正在一條溪中捕魚，很快的他就抓到了第一條，並且看到第二條魚的蹤跡，這樣好的運氣讓漁夫捨不得先上岸安置捕獲的魚，於是就將第一條魚直接含在嘴巴內，繼續追蹤第二條魚的位置。

沒想到魚離開水，就如人沒有空氣一般痛苦，奮力一掙扎，竟直接往漁夫的喉嚨深處游去，且因為魚的體型過大，就卡在喉嚨內動彈不得，他也因此無法呼吸，於是被旁人緊急送醫急救。

到院之後，醫師發現該條魚竟然還在喉嚨內掙扎，立刻決定開刀取出，從漁夫的喉嚨拉出這條活魚時，全場的醫護人員無不驚呆，甚至魚也沒有任何的受傷。該名漁夫在手術之後，很快就恢復正常狀態，也直呼：「再也不敢這樣含住活魚了」。